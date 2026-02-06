Familjebehandlare Till Fact
2026-02-06
Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne har tillsammans med Malmö Stad startat en pilot i Malmö avseende FACT-ung (Flexible Assertive Community Treatment). FACT Ung riktar sig till barn och unga och deras familjer, där det finns en komplex problematik som kräveromfattande vård och stöd från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Syftet är flexibel vård på patientens egna villkor som utförsi ett tätt samarbete mellan sjukvård och kommun. Tanken är att skapa en heltäckande struktur för ett behandlingsteam runt patienten där alla relevanta professioner och resurser, som bedöms nödvändiga för patientens aktuella behov, innefattas.
FACT-ung teamet har sin arbetsplats på Velandergården och bemannas av personal från Region Skåne (läkare, sjuksköterska, psykologer, kuratorer, behandlare, skötare) samt personal från Malmö stad (Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen, ASF samt Funktionsstödsförvaltningen, FSF) där du med din kompetens kompletterar teamen. Familjebehandlarna förväntas att bedriva stöd och behandling utifrån upprättad individuell behandlingsplan. Familjebehandlarna bör ha fokus i att bedriva förändringsarbete med den unge och den unges nätverk, stötta i att skapa trygga, hållbara och meningsfulla relationer, motivera till upprätthållande av behandlingsplanen, vägleda den unge och nätverk till viktiga stödinstanser som finns i samhället, vara delaktig på SIP-möten samt vid behov bedriva nätverksmöten.
Arbetsuppgifterna innebär praktiska moment, systemiska såväl som teoretiska. Du som teammedlem kommer utöver din specialistkompetens även bidra till teamets kollektiva hållande av de ungdomar som är i behov av intensifierade insatser.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav:
• För tjänsten relevant högskoleexamen, alternativt annan examen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av samarbete med skola och/eller andra myndigheter
• Erfarenhet av att bedriva psykosocialt förändringsarbete med ungdomar och deras familjer
• Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift
• Goda kunskaper om gällande lagstiftning, exempelvis SoL, LVU och sekretesslagstiftning
• B-körkort
Det är meriterande om du även har:
• Flerårig erfarenhet av arbete inom socialtjänsten samt god förståelse för verksamhetens kontaktvägar och insatser
• Erfarenhet av att samarbeta, nätverka och samverka med både interna och externa aktörer
• Erfarenhet av behandlingsarbete med målgruppen ungdomar och deras familjer
• Erfarenhet av arbete som familjebehandlare
• Erfarenhet av myndighetsutövning med målgruppen barn och unga
• Erfarenhet av kvalitetsarbete
• Erfarenhet av arbete med tolk
• Utbildning inom eller erfarenhet av metoder såsom MI, Repulse, MHFA, SPISS, återfallsprevention, TMO eller lågaffektivt bemötande
• Erfarenhet av dokumentation i verksamhetssystem såsom Journal Digital, Procapita eller liknande
Som person är du relationsskapande och trivs med att arbeta med och för människor. Du har lätt för att bygga nätverk och skapa förtroendefulla relationer. Du är flexibel, anpassningsbar och trivs i en föränderlig vardag där förutsättningar ibland kan ändras med kort varsel.
Du har också en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig tydligt och professionellt, både i mötet med klienter och i samarbetet med kollegor.
Om arbetsplatsen
Målet med FACT är att garantera vårdens kontinuitet, förebygga inläggning inom heldygnsvård och att bryta ungdomens utanförskap i samhället genom att stimulera dem till ett aktivt deltagande. Teamet ska flexibelt kunna möta behov av olika intensitet i stöd och insatser. Fördelarna för ungdomen är att kunna få adekvat behandling och behovsinriktade stödåtgärder från "samma organisation" oberoende av förändringar i sitt mående/tillstånd.
Målgruppen är barn/unga (10)12-18 år som utifrån allvarlig psykisk ohälsa kan antas behöva omfattande insatser och långvarig vård från både hälso- och sjukvård och kommunen. Det omfattar unga med måttlig eller svår funktionssvikt inom områden såsom psykisk hälsa, skola, nätverk, arbete, familj, eller som uppvisar riskfyllt beteende avseende alkohol/droger, sexualitet, kriminalitet.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar cirka 2800 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Projektanställning till och med december 2026 med eventuell möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse. Övrig information
Tjänsten kommer tillsättas utifrån att erforderliga beslut fattas.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Innan anställning erbjuds behöver du uppvisa examensbevis från efterfrågad utbildning, id-handling (pass eller nationellt id-kort) samt utdrag ur belastningsregistret.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
