Familjebehandlare barn- och ungdomspsykiatri
Vill du vara med och utveckla barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)? Vi erbjuder dig ett utvecklande och meningsfullt arbete som familjebehandlare på BUP:s öppenvård i Kalmar!
Du blir en del av ett tvärprofessionellt team med läkare, psykologer, sjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeuter, sjukgymnast, specialpedagog och medicinsk sekreterare.
Du bidrar med den systemiska kompetensen till teamet och vi arbetar utifrån att se barnet i ett helhetsperspektiv.
Du arbetar självständigt och i team med bedömning och behandling av barn och unga som behöver vårt stöd i bland annat ångest, nedstämdhet eller beteendeproblematik.
För att lyckas i ditt uppdrag är en viktig del samverkan med skola, socialtjänst, vårdnadshavare och vårdaktörer för att uppnå bästa möjliga resultat för våra patienter. Vidare bidrar du aktivt till en positiv arbetsmiljö.
Vi vill att du ska lyckas och du kommer att erbjudas kontinuerlig kompetensutveckling. Vi har förmåner som flextid, friskvårdsbidrag och extra semesterdagar när du har fyllt 40 år och 50 år!
Om dig
Vi söker dig som är socionom, sjuksköterska, skötare eller motsvarande med grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) i familjeterapi, alternativt annat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Arbetslivserfarenhet inom barnpsykiatriskt arbete är meriterande.
Du är en engagerad person med stort intresse för lärande och delar vår strävan efter Region Kalmar läns strategi: Varje dag lite bättre - kraften hos många! Det innebär bland annat att du är nyfiken och kreativ när det gäller att ta initiativ till förbättring, utveckling och kunskapsutbyte mellan kollegor.
Ditt engagemang och inställning bidrar till ett positivt arbetsklimat där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa behandlingskvalitet för våra patienter. Vilket betyder att du ser värdet av att bygga och behålla goda relationer med patienter och kollegor.
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper, för att både du och vi ska trivas med att arbeta tillsammans.
Din framtida arbetsplats
Du kommer att arbeta i nya och moderna lokaler anpassade för specialistpsykiatrin. Lokalerna bidrar till en bättre samordning för psykiatrins verksamheter och en god arbetsmiljö för dig.
På vår arbetsplats är tillgänglighet, respektfullhet och professionalism våra ledord. Vi värnar om en hög kvalitet och ett helhetstänkande i arbetet.
BUP består av heldygnsvård och akutavdelning som finns i Kalmar och öppenvårdsmottagningar i Västervik, Kalmar samt Oskarshamn. Ätstörningsenheternas mottagningar hittar du i Kalmar och Västervik.
Vill du få en inblick i hur det är att arbeta hos oss och varför våra medarbetare trivs i psykiatrin? Läs mer här: Arbeta inom psykiatrin | Region Kalmar Län
Vi ingår i psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringsvård. Vi arbetar utifrån visionen: En specialistpsykiatri i framkant.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/210". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Psykiatriförvaltningen Kontakt
Johan Andersson 010-3588372 Jobbnummer
9799915