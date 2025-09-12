Familjebehandlare barn och ungdom
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Eskilstuna Visa alla socialsekreterarjobb i Eskilstuna
2025-09-12
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen i Eskilstuna
Nu har du chansen att vara en del av vår satsning att utveckla socialtjänstens stöd för våra barn, ungdomar och familjer. Genom stödinsatser stärker vi barnets, ungdomens och nätverkets egna resurser för att klara livet utan socialtjänstens stöd. Vi utvecklar insatser utan biståndsprövning, det vill säga utan beslut från socialtjänsten, för att skapa mer flexibla och individanpassade lösningar.
På våra resursenheter jobbar vi med målgruppen 0-20 år och deras familjer. I gruppen finns både familjebehandlare, vägledare och teamledare. Det innebär att du alltid har tillgång till stöd i ditt arbete. Du kommer till ett stort, kompetent och engagerat gäng där samverkan är ett av våra nyckelord. Vi jobbar just nu med att resursenheterna ska ha ett mer likvärdigt arbetssätt och gemensam riktning. Enheterna kommer fortfarande att jobba målgruppsindelat (barn respektive ungdom) men ha mer samarbete med varandra.
Om du vill bli en av våra fyra nya kollegor - sök till oss! Vi söker både tillsvidaretjänster och vikariat på 6 månader.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Som familjebehandlare arbetar du motiverande och förstärkande i förändringsarbetet hos barn, ungdomar och föräldrar. I förändringsarbetet arbetar du praktiskt och pedagogiskt. Du leder samtal mellan familjemedlemmar och andra viktiga personer i ungdomens nätverk. Här kan du möta familjer både på kontoret, i familjens vardagsnära miljö och i hemmet. Du samordnar också alla insatser kring barnet, ungdomen och familjen. Det förekommer en hel del dokumentation som till exempel journalföring, genomförandeplaner och skattningar. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt där barnets eller ungdomens behov alltid är i centrum. De metoder vi använder är beprövade och evidensbaserade. Vårt uppdrag är att öka skydds- och friskfaktorer samt att minska riskfaktorer. Målet är att minska risken att barnet eller ungdomen behöver placeras utanför det egna hemmet.Kvalifikationer
Du är utbildad socionom, beteendevetare eller har annan högskoleutbildning som vi bedömer likvärdig. B-körkort är också ett måste. Du har redan erfarenhet av att jobba med psykosocialt förändringsarbete med barn, ungdomar och familjer där det förekommer svåra och komplexa utmaningar. Det kan vara i sammanhang med personer med kognitiva svårigheter, psykisk ohälsa, normbrytande beteende samt mångkulturell bakgrund. Vi använder oss av en hel del samtalsmetoder och familjebehandlande insatser, har du erfarenhet av några av dem är det en fördel.
Vi vill att du som söker ett vikariat hos oss har högskoleutbildning och körkort. Du behöver däremot inte ha tidigare erfarenhet av en liknande roll. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av socialt arbete i någon form - det kan vara från myndighet, öppenvård, vård och omsorg eller skola.
Som person är du genuint engagerad, modig och positiv. Du har ett eget driv att vilja vägleda till förändring och har tålamod och förståelse att förändring många gånger tar tid. Genom god självkännedom och nyfikenhet är du öppen för att själv utvecklas. Du är flexibel och trivs med att arbeta både självgående och i grupp. Av erfarenhet vet du att en nyckel till framgång ligger i att skapa samsyn och ha goda samarbeten.
Du behöver visa upp ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret före anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Socialförvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna. Målet är att arbeta för att uppnå social uthållighet. Inom socialförvaltningen bedrivs kvalificerat och välutvecklat socialt arbete. Förvaltningens arbete innehåller både myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser för barn, ungdomar, vuxna och familjer.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "251938". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Malin Sjöbacka malin.sjobacka@eskilstuna.se 016-710 31 48 Jobbnummer
9505641