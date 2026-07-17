Familjebehandlare
Kungsbacka Kommun / Socialsekreterarjobb / Kungsbacka Visa alla socialsekreterarjobb i Kungsbacka
2026-07-17
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Vi på Vändpunkten tror att människor växer när de blir sedda, lyssnade på och får rätt stöd. Här hjälper du unga och vuxna att hitta sina egna vägar framåt.
Välkommen till en arbetsgrupp som har nära till skratt och som hjälps åt för att göra skillnad för dem vi är till för.
Rollen som familjebehandlare hos oss
Som familjebehandlare på Vändpunkten arbetar du med att ge ett anpassat stöd och/eller behandlingsinsatser utifrån riskbruk, skadligt bruk eller olika typer av beroenden.
Dina målgrupper är både på individ- och gruppnivå, vilket inkluderar unga, vuxna och familjer. Hjälpen kan också omfatta anhörigstöd.
Vi arbetar både på uppdrag av utredande socialsekreterare samt har möjlighet att erbjuda samtal utan biståndsbedömning.
kommer ha ett tätt samarbete med dina närmaste kollegor, vilka består av familjebehandlare samt socialsekreterare. I rollen samverkar du även med andra kollegor inom förvaltningen och med externa samarbetspartners för att gemensamt ge det bästa stödet för dem vi är till för.Publiceringsdatum2026-07-17Profil
Genom ett lyhört och respektfullt bemötande skapar, underhåller och förvaltar du tillitsfulla relationer som ger förutsättningar för beteendeförändring.
I rollen förväntas du vara självgående, arbeta strukturerat och kunna anpassa dig efter förändrade behov, med fokus på att skapa bästa möjliga stöd för individen utifrån ett helhetsperspektiv.
Du har ett prestigelöst förhållningssätt, värdesätter samarbete som en förutsättning för att lyckas och tillsammans med dina kollegor tar ni ett helhetsansvar för enheten och verksamhetsområdets målgrupp.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta behandlande & stödjande med ungdomar och/eller vuxna.
Har erfarenhet av att arbeta behandlande och stödjande med personer som har ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende.
Är utbildad socionom, beteendevetare, eller en annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har:
Grundläggande psykoterapiutbildning (tidigare steg 1).
Vidareutbildningar inom Motiverande samtal (MI), Motivationshöjande behandling (MET) och/eller Återfallsprevention (ÅP).
Vändpunkten | Kungsbacka kommun
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg anställs samtliga medarbetare inom Boende med Särskild Service och Stöd i Hemmet på heltid men har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 31 juli.
På grund av semestertider finns det begränsad möjlighet att komma i kontakt med rekryterande chef Björn Lundström under vecka 30.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
#LI-KUNGSBACKA
Vill du ta del av lönestatistik för befattningen samt de kollektivavtal och anställningsförmåner som gäller i Kungsbacka kommun? Följ länk nedan: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Saknas lönestatistik för den befattning du söker kommer du att få del av den under rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
Enhetschef
Björn Lundström, sem v. 30. bjorn.lundstrom@kungsbacka.se 0300-833957 Jobbnummer
10005327