Familjebehandlare
Gävle kommun, Individ, familj och arbete / Socialsekreterarjobb / Gävle
2026-03-23
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Öppenvårdsenhet Ungdom och familj består av 24 medarbetare, familjebehandlare, alkohol- och drogterapeuter, särskilt kvalificerade kontaktpersoner, SIG (social insatsgrupp) samt behandlingssamordnare och enhetschef. I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har enheten ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i vårt arbete. Vår enhet är HBTQI-certifierad och jobbar aktivt med ett inkluderande bemötande utifrån diskrimineringsgrunderna.
* Enhetens målgrupp är ungdomar 13-17 år med deras familj och nätverk med omfattande social problematik där det ofta förekommer flera behovsområden.
* Verksamhetens primära uppdrag är att arbeta med familjers beteendemönster och relationer för att på sikt säkerställa ungdomars levnadsvillkor. Stor vikt läggs vid att få familjerna och deras nätverk och andra aktörer delaktiga i förändringsarbetet.
* Som familjebehandlare ingår du i ett team med hela enheten som arbetar nära varandra och hjälps åt att driva processer framåt.Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som familjebehandlare är att arbeta med ungdomar och familjers beteendemönster och relationer för att på sikt säkerställa ungdomarnas hemmiljö och levnadsvillkor. Du behöver ha ett systemiskt förhållningssätt och se helheten kring de familjer vi arbetar med. Att inkludera ungdomens nätverk är en framgångsfaktor i ditt arbete och av stor vikt för att lyckas hjälpa familjer att få till bestående förändringar och för att kunna stävja och/eller undvika placeringar.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Att ha god kunskap och kännedom om anknytningsmönster och hur detta påverkar föräldrar, ungdomen och övrigt nätverk i sina relationer. Du kommer att träffa ungdomar både enskilt och tillsammans med deras föräldrar och övrigt nätverk.
* Du förväntas arbeta flexibelt med både samtal och praktiska göromål, både på arbetsplatsen, men också på andra arenor tex i skola, i hemmet eller där ungdomen och familjen känner sig mest bekväma.
* Att ingå i större samverkans sammanhang är en vanligt förekommande arbetsuppgift där det både inkluderar att ibland ansvara för att hålla i dessa samtal och ibland delta mer som stöd till ungdomen och familjen.
* Stor vikt läggs vid att få ungdomen, familjerna och deras nätverk delaktiga i förändringsarbetet och att samverka med andra.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du:
* Socionomexamen, alternativt annan akademisk examen med t ex pedagogisk inriktning eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. (tex beteendevetare, socialpedagog, psykolog)
* Erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar och familjer samt har kunskaper om systemiskt förhållningssätt, nätverksarbete och anknytning.
* Ett stort intresse och engagemang av att möta ungdomar i sin kontext och också ha förmåga och vana att inkludera ungdomens föräldrar och nätverk i arbetet.
* God dokumentationsvana, som familjebehandlare krävs att du dokumenterar ditt arbete i behandlingsjournal samt genomförandeplan.
* B-körkort samt körvana.
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt god förmåga att använda dator och telefon i arbetet.
Vi ser det som meriterande om du är flerspråkig och har kunskaper om verksamhetssystemet Treserva och arbetsmodellerna Signs of Safety och BBIC.
* För att lyckas och trivas i tjänsten är du en person som kan ta initiativ i sociala sammanhang. Du är bra på att skapa dialog och tillitsfulla relationer samt driva processer. Du gillar att samarbeta och har ett prestigelöst sätt gentemot andra. Du är en trygg och modig person som kan skilja på sak och person. Du kommunicerar tydligt och förtroendefullt och anpassar ditt agerande och språk utifrån situationen.
* Ditt arbetssätt kännetecknas av att du planerar och organiserar ditt arbete väl. Du har förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder våra resurser på bästa sätt för att nå resultat. Du har lätt för att anpassa dig till olika situationer och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt vid behov. Du är en person som ser möjligheter i förändringar!
Du förväntas arbeta flexibelt med stor tillgänglighet vid behov. Detta kan betyda arbete utanför ordinarie arbetstid.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.
För den här tjänsten krävs utdrag ur polisens belastningsregister. Detta kommer endast att begäras in av slutkandidaten i det sista steget i rekryteringsprocessen.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• Generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• Esättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• Flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308580". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Individ, familj och arbete Kontakt
Enhetschef
Anna Bakken Krentze anna.bakken_krentze@gavle.se 026-17 81 28 Jobbnummer
9814552