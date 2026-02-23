Familjebehandlare
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun består av socialtjänst, äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, omsorg för funktionsnedsatta och förebyggande funktioner. Vi är organiserade i förebyggandeenhet, myndighetsenhet och verkställarenhet. Vårt ledord är teamwork, att använda den lilla kommunens styrka som är att kunna arbeta nära varandra i korta beslutsled för en effektiv organisation och ett verksamhetsnära perspektiv.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som familjebehandlare kommer ditt huvudsakliga fokus vara att erbjuda kvalificerat processorienterat psykosocialt förändringsarbete riktat till barn och ungdomar upp till 18 år och deras familjer. I rollen som familjebehandlare ingår även individuella insatser till vuxna utifrån våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld. Med anledning av att vi bara har en behandlare som arbetar med vuxna som har riskbruk, skadligt bruk och beroende är det viktigt att du även kan vara en tillgång i arbetet med den målgruppen.
Tjänsten innefattar varierande arbetssätt med olika typer av behandlande samtal, där manualbaserade metoder och modeller kan ingå och som ibland även kompletteras med praktiskt och konkret arbete. I tjänsten ingår att tillsammans med familjen eller den enskilde skräddarsy hur uppdragets mål ska uppnås. Det är av vikt att kunna samarbeta med andra aktörer runt barnet/den unge eller vuxne, såsom skola, BUP/vuxenpsykiatri, habilitering och andra vårdgivare, fritidsverksamhet, andra myndigheter etc. Vi ser därför gärna att du även har en förmåga att utifrån ett helhetsperspektiv samordna och driva olika processer kring individen. Ett nära och bra samarbete med myndighetsenheten och andra närliggande verksamheter inom organisationen kring barnet/den unge eller vuxne är en given förutsättning. Du ansvarar för hela behandlingsprocessen och har dokumentationsskyldighet.
Förebyggandeenheten ställer om till den nya socialtjänstlagen och det medför krav på kort och på lång sikt på viss omfördelning av resurser, nya rutiner och andra arbetssätt i syfte att arbeta mer förebyggande, vara lätt tillgänglig och kunskapsbaserad, främja jämlika och jämställda levnadsvillkor samt ha ett tydligare barnrättsperspektiv bland annat. I tjänsten ingår såväl behovsprövade som ej behovsprövade insatser, på individ- och på gruppnivå. Allt från enskilda samtal till att hålla i grupper utifrån en modell, metod eller olika teman. En del i att arbeta förebyggande och vara lätt tillgänglig innebär att det är viktigt att skapa och etablera olika nätverk och samverkansformer som är gränsöverskridande och tvärprofessionella.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen som socionom eller beteendevetare, alternativt en annan högskoleexamen som bedöms likvärdig. Du behöver ha några års erfarenhet av socialt arbete med barn, ungdomar, vuxna, föräldrar och/eller familjer samt ha god kunskap om socialtjänstlagen samt andra styrande lagar som är aktuella inom området. Det är meriterande om du har erfarenhet av olika metoder och/eller modeller såsom Tryggare barn, Trappan, ICDP, FFT, Hela barn, MI, BBIC mm. Det är även meriterande om du har goda kunskaper om barns utveckling i olika åldrar, psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk problematik, missbruk och beroende samt våld i nära relationer. Du värdesätter en god behandlingsallians med klienter och har ett professionellt, icke-värderande och lågaffektivt förhållningssätt i ditt bemötande. Du är ansvarsfull, självgående och strukturerad. Vi värdesätter även ett flexibelt tänkande, god anpassningsförmåga och tydligt kommunikationssätt. B-körkort är ett krav och kvällstjänst kan förekomma.
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
Vi krigsplacerar årligen vår personal. Vi har redan valt annonseringskanal och undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
