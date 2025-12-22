Familjebehandlare
Vara kommun / Socialsekreterarjobb / Vara Visa alla socialsekreterarjobb i Vara
2025-12-22
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vara kommun i Vara
, Mölndal
eller i hela Sverige
Socialförvaltningen, Individ- och familjeomsorgen, Familjeenheten
Vill du göra skillnad för barn och unga? Bli vår nya familjebehandlare i Vara!
Vi på Vara kommun satsar på framtiden och utökar med ytterligare en tjänst- och nu söker vi dig som vill vara med och utveckla vårt familjebehandlingsarbete.
Din roll
Vi söker dig som familjebehandlare och vill arbeta i Vara familjeteam, VFT, vår öppenvård för barn och familjer. Som familjebehandlare kommer du arbeta med förändringsarbete i familjer, samverka med Familjecentralen och är vår första linje enligt nya Socialtjänstlagen. Du gillar tidiga förebyggande insatser. Vi har nära samverkan med Bildningsförvaltningen, framförallt genom vårt skolsociala team, SST, men även i övrigt, exv. genom SAMBU.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom socialt arbete. Meriterande är vidareutbildning inom området samt erfarenhet från familjestödjande arbete. Du ska ha förmåga att arbeta både enskilt och i grupp. Vi förutsätter att du är en empatisk trygg person och att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Du är flexibel, stresstålig och tycker om att ha flera varierande arbetsuppgifter och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Du kommer att ingå i ett team som leds av en samordnare och övriga familjebehandlare. Du samverkar nära socialsekreterarna som ger uppdragen. Målgruppen är barn under 18 år och deras familjer. I det förebyggande arbetet finns också föräldrautbildningar som öppenvårdsteamet är med och utför.
VFT tillhör organisatoriskt Familjeenheten, Individ- och Familjeomsorgen. I enheten ingår myndighetsutövning, och handläggare inom familjehemsvården. Handledning har du var fjärde vecka.
Vi erbjuder varierade arbetsuppgifter, en utvecklande arbetsmiljö och goda förutsättningar för den egna utvecklingen genom handledning, fortbildning och verksamhetsutveckling. Vi arbetar i enlighet med BBIC.
Övrig information till sökande
Körkort är ett krav.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här Varakommun
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling.
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/347". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Individ- och familjeomsorgen, Familjesektionen Kontakt
Petra Svanstedt, samordnare 051231262 Jobbnummer
9659043