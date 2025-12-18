Fältsekreterare
2025-12-18
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommunPubliceringsdatum2025-12-18
Din roll som fältsekreterare
Som fältsekreterare arbetar du nära ungdomar i deras vardag och miljöer. Ditt uppdrag är att:
Skapa kontakt och bygga förtroendefulla relationer.
Hålla samtal med ungdomar och leda gruppträffar.
Verkställa ungdomstjänster.
Genomföra förhandsbedömningar.
Informera och föreläsa i skolor och andra forum om frågor som rör alkohol, droger och kriminalitet.
Samverka med polis, skola, fritidsverksamhet och andra aktörer inom ramen för SSPF.
Vara delaktig i utvecklingen av insatser utan behovsbedömning (IUB) enligt den nya socialtjänstlagen.
Arbeta kvällar och helger där ungdomarna finns vanligtvis varannan fredag- eller lördagkväll.
Du blir en del av enheten Råd och stöd familj, där vi arbetar utifrån en gemensam KBT-inriktning. Här möter du erfarna och vidareutbildade kollegor med stort engagemang och driv.
Varför välja oss?
Du får bidra till att utveckla en modern, tillgänglig och relationsbaserad socialtjänst med ungdomarnas behov i fokus.
Du blir en del av ett kompetent och engagerat team som tillsammans gör verklig skillnad.
Du får goda möjligheter till kompetensutveckling både genom utbildning och genom lärande i det dagliga arbetet.
Du gör skillnad varje dag, i mötet med ungdomar och i samverkan med andra aktörer.
Du arbetar med digitala verktyg i framkant, som taligenkänning och AI-stöd, vilket frigör tid till det viktigaste: relationen med ungdomarna.
Välkommen med din ansökan!
Tillsammans skapar vi trygghet och framtidstro för Ronnebys ungdomar.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
Erfarenhet av fältarbete eller ungdomsarbete (meriterande).
Vidareutbildning inom MI, KBT, beroendeproblematik eller kriminalitet (önskvärt).
Förmåga att skapa förtroende och bygga relationer med ungdomar.
Trygghet i att arbeta i olika miljöer från klassrum till digitala plattformar.
Initiativförmåga, prestigelöshet och nyfikenhet.
B-körkort
Du trivs med ett flexibelt arbete där uppdraget kan förändras utifrån aktuella samhällsbehov och du är inte rädd för att ta plats där det behövs.
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
