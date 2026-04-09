Fältsäljare - solceller & lagringsbatterier
2026-04-09
Vi söker nu erfarna säljare som vill arbeta i ett växande bolag inom energibranschen. Rollen innebär att du arbetar ute på fält och träffar kunder på redan inbokade möten för att presentera våra lösningar och slutföra affären.
Du säljer batterilösningar, elavtal och solcellslösningar till både privatpersoner och företag. Möten bokas åt dig löpande under veckan, vilket innebär att ditt fokus ligger på kundmöten, rådgivning och closing - inte på att boka möten själv.
Det här är en roll för dig som är trygg i försäljningsprocessen och trivs med att träffa kunder fysiskt och driva affären hela vägen till avslut.
Hos oss får du
Färdigbokade kundmöten varje vecka
Provisionsbaserad ersättning utan tak
Stor frihet under ansvar
Tydliga utvecklings- och karriärmöjligheter
Ett ambitiöst team med högt tempo
Vi söker dig som
Har erfarenhet av B2B- och/eller B2C-försäljning
Trivs med fältförsäljning och fysiska kundmöten
Är trygg i att presentera, förhandla och slutföra affärer
Är självgående, resultatinriktad och driven
Har B-körkort
Erfarenhet inom el, solceller eller energilagring är meriterande men inget krav.
Arbetstider
Mån-tors 09.15-17.45
Fre 09.15-16.00
Vill du arbeta med energilösningar med fokus på att träffa kunder och stänga affärer? Ansök idag - intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
E-post: sandra@movere.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movere Sverige AB
(org.nr 559106-2103), https://www.movere.se/
gustavslundsvägen 151C (visa karta
)
167 51 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
