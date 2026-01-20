Fältsäljare - Homeservice

Södermalms Trädgårdsmaskiner AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-20


Vill du arbeta självständigt, träffa kunder och göra affärer i deras egen trädgård?
Södermalms Trädgårdsmaskiner driver Husqvarna Home Service i Södra Stockholm - ett koncept där kompletta lösningar för robotgräsklippare säljs och installeras direkt i kundens trädgård.
Vi söker nu en Fältsäljare - Home Service (B2C) som vill ta helhetsansvar för kundaffären ute i fält.
Om tjänsten - Fältsäljare Home Service
I denna roll ansvarar du både för försäljning och installation hos privatkunder.
Du planerar och strukturerar själv din arbetsdag och driver affären hela vägen från rådgivning till färdig installation.
Rollen innebär att du:

Genomför bokade kundbesök

Rådgör, säljer och installerar robotgräsklippare

Skapar affärer på plats och säkerställer nöjda kunder

Arbetar med lokal marknadsföring vid behov (t.ex. flyers, event, närvaro vid aktiviteter)

Följer upp leverans och servicebehov

Du trivs i en roll med högt tempo där du själv ansvarar för både planering, genomförande och resultat, och du brinner för att leverera en professionell och trygg kundupplevelse i varje möte.
Observera att arbetet är säsongsintensivt, särskilt under vår och sommar.
Kvalifikationer och personliga egenskaper

Erfarenhet av försäljning, service eller tekniskt arbete

Praktiskt lagd och bekväm med installation hos kund

Affärsdriven och motiverad av att göra affärer

Självständig, strukturerad och ansvarstagande

God kommunikationsförmåga

God svenska i tal och skrift

B-körkort är ett krav

Vi erbjuder dig

En fri och varierad roll i fält

Möjlighet att bidra till vår Home Service-affär i Stockholm

Starka varumärken och ett attraktivt erbjudande

Utbildning och stöd via Husqvarna

Trygg säsongsanställning: heltid, månadslön enligt överenskommelse

Ta chansen att bli en del av ett affärsdrivet team och leverera marknadens bästa kundupplevelse i fält!

Arbetsgivare
Södermalms Trädgårdsmaskiner AB (org.nr 556077-2815), https://sodermalmstradgardsmaskiner.teamtailor.com
Södermalms Trädgårdsmaskiner AB (visa karta)
127 39  SKÄRHOLMEN

Arbetsplats
Södermalms Trädgårdsmaskiner

