Fältsäljare - Homeservice
Södermalms Trädgårdsmaskiner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södermalms Trädgårdsmaskiner AB i Stockholm
Vill du arbeta självständigt, träffa kunder och göra affärer i deras egen trädgård?
Södermalms Trädgårdsmaskiner driver Husqvarna Home Service i Södra Stockholm - ett koncept där kompletta lösningar för robotgräsklippare säljs och installeras direkt i kundens trädgård.
Vi söker nu en Fältsäljare - Home Service (B2C) som vill ta helhetsansvar för kundaffären ute i fält.
Om tjänsten - Fältsäljare Home Service
I denna roll ansvarar du både för försäljning och installation hos privatkunder.
Du planerar och strukturerar själv din arbetsdag och driver affären hela vägen från rådgivning till färdig installation.
Rollen innebär att du:
Genomför bokade kundbesök
Rådgör, säljer och installerar robotgräsklippare
Skapar affärer på plats och säkerställer nöjda kunder
Arbetar med lokal marknadsföring vid behov (t.ex. flyers, event, närvaro vid aktiviteter)
Följer upp leverans och servicebehov
Du trivs i en roll med högt tempo där du själv ansvarar för både planering, genomförande och resultat, och du brinner för att leverera en professionell och trygg kundupplevelse i varje möte.
Observera att arbetet är säsongsintensivt, särskilt under vår och sommar.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Erfarenhet av försäljning, service eller tekniskt arbete
Praktiskt lagd och bekväm med installation hos kund
Affärsdriven och motiverad av att göra affärer
Självständig, strukturerad och ansvarstagande
God kommunikationsförmåga
God svenska i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Vi erbjuder dig
En fri och varierad roll i fält
Möjlighet att bidra till vår Home Service-affär i Stockholm
Starka varumärken och ett attraktivt erbjudande
Utbildning och stöd via Husqvarna
Trygg säsongsanställning: heltid, månadslön enligt överenskommelse
Ta chansen att bli en del av ett affärsdrivet team och leverera marknadens bästa kundupplevelse i fält!
