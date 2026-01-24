Fältsäljare - Arbeta 4 dagar i veckan
2026-01-24
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Ta din karriär till nya höjder med VIASALES!
Bli en del av vårt växande säljteam och sälj för några av Sveriges största varumärken genom personliga möten med kunder. Som en del av vårt resande säljteam kommer du att få möjlighet att resa runt i landet, upptäcka nya platser och bygga starka relationer med kunder face to face. I den här tjänsten kommer du att vara borta hemifrån på veckodagarna och vi står självklart för både resor och boende, så du kan fokusera helt på att göra affärer och skapa minnesvärda kundupplevelser!
Vi erbjuder:
Attraktiva provisioner utan tak.
Trygg start med garantilön.
Kontinuerliga utbildningar inom försäljning och ledarskap.
Möjlighet till tjänstebil för att göra dina resor smidigare och mer bekväma.
Spännande aktiviteter och tävlingar för att hålla motivationen på topp.
Vi söker dig som:
Är flytande i svenska.
Drivs av att uppnå resultat och älskar utmaningar.
Är en social person som trivs med att möta nya människor.
Har en passion för att resa och utforska nya platser och har möjlighet att bo borta hemifrån på veckodagarna.
Körkort är meriterande, men inget krav.
Skicka din ansökan idag då vi rekryterar löpande!
För mer information, kontakta:
Izabel Nilsson - izabel@viasales.com
- 073-566 00 53
Theres Akram - theres@viasales.com
- 073- 713 45 30 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
Detta är ett heltidsjobb.
Viasales AB (org.nr 556937-3045), https://jobb.viasales.com
VÄSTERÅS
