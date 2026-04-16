Fältmekaniker/Svetsare sökes
Vi söker en ny kollega till 95ans Mekaniska i Nerike AB!
Är du en praktiskt lagd person som gillar varierande arbetsuppgifter inom mekanik, underhåll och svetsning? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänsten
Tjänsten är en kombination av fältmekaniker, underhållsarbetare och svetsare. Arbetsuppgifterna är varierande och kan bland annat bestå av:
• Svetsning (reparationer och nytillverkning)
• Lagerbyten och industriunderhåll
• Mekaniska reparationer
• Bearbetning i CNC-styrda maskiner
• Arbete med CAD/CAMKvalifikationer
B-körkort
Meriterande:
Svetskunskaper eller svetsutbildning
BE-körkort
Vi är ett mindre företag med stor variation i arbetet, där ingen dag är den andra lik. Vi utgår från Örebro men utför även arbeten utanför länet. Övernattning kan förekomma vid vissa jobb, men är inget krav om man inte har möjlighet.
Placeringsort: Örebro
Kontakt:
Stefan Berg
076-770 88 99Stefan@mekaniskainerike.se
Mer info om oss:
Mekaniskainerike.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: Stefan@mekaniskainerike.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 95ans Mekaniska i Nerike AB
(org.nr 559381-8387)
Mosås 116 (visa karta
)
705 94 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9859691