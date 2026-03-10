Fältassistenter, Fältverksamheten Falkenbergs kommun
2026-03-10
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Socialförvaltningen är en av Falkenbergs kommuns största förvaltningar.
Här finner du fältverksamheten som arbetar förebyggande och relationsskapande genom uppsökande arbete i offentliga ungdomsmiljöer. Syftet är att upptäcka ungdomar i riskzon, d.v.s. de ungdomar som riskerar att fara illa utifrån de miljöer och sammanhang som de vistas i. Fältverksamheten är en del av Falkenbergs kommuns Förebyggande enhet.
Vi rekryterar nu två nya medarbetare till vår förebyggande fältverksamhet.

Arbetsuppgifter
Fältverksamheten möter ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt på olika sätt. Fältassistenternas uppgift är att se de specifika behoven som dessa ungdomar har, stöttar, motiverar och förmedlar dem vidare till det stöd som de är i behov av, ex till föräldrakontakt, SSPF- samordnare, ungdomsbehandlare/öppenvården, socialtjänstens myndighetsutövning eller Kultur-, fritids- och teknikförvaltningens ungdomsverksamhet.
Fältassistenternas målgrupp är ungdomar i åldern 12-20 år, med huvudsakligt fokus på de under 18 år. All kontakt mellan ungdomarna och fältassistenter sker på frivilliga grunder vilket betyder att ungdomen alltid själv väljer hur kontakten ska se ut. Arbetet innebär att vi befinner oss ute på fältet och möter ungdomen på deras egna arena. Du kommer att ha möten på olika platser under din arbetsdag, det kan vara på gator och torg, ungdomsgårdar, skolor eller andra platser de samlas på.
Fältverksamheten arbetar på flera olika arenor allt från individuella ungdomskontakter till att hålla i föreläsningar och delta i föräldramöten. Samarbete med skola, polis och Kultur- fritids- och teknikförvaltningen, SSPF-samordnare mfl ingår i vårt dagliga arbete. Mycket av arbetet bygger på relationen mellan ungdom och dig som fältassistent och byggs upp genom kontakten som etableras i det uppsökande arbetet. Vi håller även gruppverksamheter för både ungdomar och föräldrar samt deltar i olika projekt som MBU och Machofabriken.
Kvälls- och helgarbete ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi ser gärna att du har vidareutbildning inom pedagogik, missbruk, kriminalitet, ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos.
Du har erfarenhet av ungdomsarbete och att samverka med andra professioner, samt med människor från olika kulturer. Du har också erfarenhet av att leda möten och att informera/föreläsa inför större grupper.
Som fältassistent är det viktigt att du förmedlar trygghet och ett lugnt bemötande. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt och god samarbets- och initiativförmåga. Du är öppen, positiv och har förmåga att se möjligheter. Rollen kräver att Du är trygg med att skapa kontakt med ungdomar. Du behöver ha en god social förmåga samt vara en trygg vuxen. Då du kommer att ha mycket frihet under ansvar krävs det att du kan planera och strukturera din arbetsdag. Du behöver vara flexibel då en arbetsdag som fältassistent är varierande, du måste då kunna prioritera vad som är viktigast och även kunna planera om på kort varsel.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och egenskaper såsom samarbetsförmåga, initiativförmåga och flexibilitet. Vi är inne i ett utvecklingsarbete på förebyggandeenheten där fältassistenter samverkar med övriga professioner i tex programverksamhet och olika projekt där vi möter ungdomar.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Examensbevis ska bifogas ansökan.
Intervjuer planeras att genomföras under vecka 15 och 16.
Varmt välkommen med din ansökan!
Före erbjudande om anställning ska du kunna uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister tillsammans med giltig fotolegitimation. Du beställer belastningsregistret via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
