Fältassistent till Skogaryd (sommarvikariat)
2026-02-11
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för geovetenskaper har cirka 75 medarbetare. Vi har kandidat- och mastersprogram i geovetenskaper och geografi samt forskarutbildning med flera geovetenskapliga inriktningar. Våra huvudsakliga forskningsteman är "Klimat och klimatförändringar", "Jordytans processer" och "Geosfären", och institutionens forskningsstrategi fokuserar på vidareutveckling av geosystemvetenskap. Mer information om institutionen finns på vår webbplats: https://gvc.gu.sePubliceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Institutionen för geovetenskaper ansvarar för Skogaryds forskningsstation (www.gu.se/geovetenskaper/skogaryd-forskningsstation), belägen i Vänersborgs kommun. Stationen är en del av den nationella infrastrukturen SITES (www.fieldsites.se). Under sommaren 2026 finns behov av två fältassistenter vid Skogaryds forskningsstation för att upprätthålla löpande mätprogram. På stationen finns möjlighet för övernattning.
Arbetsuppgifterna varierar efter behov, och kan innehålla mätningar av emissioner av växthusgaser från ekosystem, vegetationsinventeringar, jord- och vattenprovtagningar, installationer och underhåll av teknisk utrustning, databearbetning samt analysarbete på labb. Laborativa moment kan innehålla analys och hantering av växt- och jordprover, gaskromatografi, kol-och kväveanalyser samt vattenanalyser. Laboratoriearbete kan ingå i arbetsuppgifterna i mindre utsträckning, förlagt till institutionens lokaler i Göteborg.Kvalifikationer
Högskoleutbildning med inriktning mot miljövetenskap, biologi, geovetenskap eller närliggande område. Dokumenterad kunskap och/eller erfarenhet av de angivna arbetsområdena är meriterande. Förmåga till fältarbete i skog och mark och vana från mätningar efterfrågas. B-körkort är ett krav, samt tillgång till egen bil. Arbetet kräver stor noggrannhet, självständighet och initiativrikedom. Du som söker förväntas ha god samarbetsförmåga och en problemlösande attityd.
Anställning
Såväl period som omfattning kan variera efter behov. Anställningen är ett vikariat och tillträds 15 juni 2026, eller enligt överenskommelse, och sträcker sig till den 31 augusti 2026. Omfattningen är heltid, eller enligt överenskommelse.
Ersättning utgår för resor till Skogaryd.
Kontaktuppgifter för anställningen
Amelie Lindgren, stationsföreståndare, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, amelie.lindgren@gu.se
, tfn 031 786 3191, mob 0766 183191.
Fackliga organisationer
