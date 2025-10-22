Fältarbete i grönsaks- och bärodling
2025-10-22
Vi söker fältarbetare för skörd och skötsel av grönsaks- och bärodling till säsongen 2026.
Arbetet innebär skörd av utomhusodlade grönsaker och jordgubbar samt viss skötsel av odlingarna. Normalt är anställningsperioden tre-sex månader med start runt 1 juni, beroende på vädret.
Vi kommer också behöva några personer som kan börja tidigare och arbeta en längre period. Den huvudsakliga arbetsuppgiften blir som traktorförare. Ser gärna sökande med tidigare erfarenhet av större jordbruksmaskiner.
Gärna tala flytande svenska och/eller engelska.
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: info@ellenholm.se
Detta är ett heltidsjobb.
