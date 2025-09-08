Facility & Utility Manager
Vill du arbeta för ett världsledande företag som tillverkar produkter som räddar liv?
Är du en engagerad ledare som brinner för att skapa resultat tillsammans med ditt team?
Då kan det här vara din nästa utmaning!
Som Facility and Utility Manager ingår du i ledningsgruppen för Technical Service & EHS inom Operations Sweden och har en viktig roll i deras organisation, med stora möjligheter att utveckla verksamheten.
Vi söker dig som är en kommunikativ, nyfiken och ansvarstagande ledare med ett starkt driv att utveckla både människor och verksamhet. Du trivs i en operativ roll där du är närvarande i det dagliga arbetet och leder med energi, struktur och tydlighet. Du har erfarenhet av att sätta upp och följa upp verksamhetsmål, och du vet hur man skapar engagemang och riktning i teamet. Med din goda samarbetsförmåga fungerar du som en naturlig länk mellan olika funktioner och ser till att helheten fungerar smidigt. Vi tror att du är en person som vågar tänka nytt, som gärna delar med dig av dina idéer och visioner - samtidigt som du värnar om ordning, kvalitet och etablerade arbetssätt. Du bygger förtroende genom öppen och tydlig kommunikation, både med medarbetare och ledning. Har du dessutom en analytisk ådra och trivs med att lösa komplexa utmaningar, då är du precis den vi söker!
I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Hannah Sandström hannah.sandstrom@randstad.se
För fackliga kontaktpersoner kan du mejla till unionen-klubben@fresenius-kabi.com
för kontakt med Unionen och till akademikerforeningen@fresenius-kabi.com
för kontakt med Akademikerföreningen.
Ansvarsområden
Fastighets- och mediaavdelningen ansvarar för drift, service och underhåll av media- och fastighetssystem, lokaler samt Service Center. Media- och fastighetssystemen består av WFI- och renångeproduktion, kylsystem, tryckluft, kvävgas, ventilation med mera. Rollen innebär ett varierande och flexibelt arbete som ständigt utvecklas med ny teknik. Ditt team består av 15 personer som ansvarar för sina områden inom fastighet och media.
Dina ansvarsområden består bland annat av:
att driva, planera och följa upp verksamheten framåt för att nå företagets mål
personal-, budget- och arbetsmiljöansvar med fokus på att engagera och utveckla medarbetare
ansvarig för att media- och fastighetssystem levererar enligt GXP
kontinuerlig övervakning av trender och utveckling inom ansvarsområdet, inklusive legala krav, samt verka för en utveckling av verksamheten enligt denna
definiera, implementera och kontinuerligt förbättra processer inom ansvarsområdet, till exempel process för förebyggande underhåll
Övrig info:
Tjänsten är en visstidsanställning med placeringsort i Uppsala.
Tillträde enligt överenskommelse.
Resor mellan Fresenius Kabis två siter i Uppsala och Brunna/Kungsängen förekommer.
En förutsättning för anställning är godkänd bakgrundskontroll och hälsokontroll. För slutkandidat genomförs en nyanställningsundersökning hos vår företagshälsovård.Kvalifikationer
Vi ser att du har
högskoleutbildning inom underhåll eller fastighet med god teknisk kunskap inom ansvarsområdet
minst 3-5 års dokumenterad ledarerfarenhet med personal- och budgetansvar i liknande roll
mycket goda kunskaper att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
erfarenhet inom GXP är meriterandeOm företaget
Fresenius Kabi AB
Vi är ett växande företag med cirka 1000 anställda i Sverige och över 40 000 anställda världen över. Vår stolthet för våra produkter genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.
Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Hur den utvecklingen ser ut har du stora möjligheter att påverka själv. Fresenius Kabi har dessutom, för tredje året i rad, blivit utsedda till Karriärföretag och därmed en attraktiv arbetsgivare i Sverige tack vare våra unika karriärmöjligheter. Vår globala organisation medför att det finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling. Ersättning
