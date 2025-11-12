Facility & Utility Manager
2025-11-12
Dina arbetsuppgifter
Vill du ta ett helhetsansvar för både teknisk försörjning (utility) och fastighetsutveckling (facility) i en GXP-reglerad miljö i ett ett världsledande företag som tillverkar produkter som räddar liv?
Fresenius Kabi i Uppsala söker nu en trygg, närvarande och strategisk ledare för rollen som Facility & Utility Manager. Här får du chansen att leda ett erfaret team, stabilisera den dagliga driften och samtidigt driva det strategiska utvecklingsarbetet för anläggningens fastigheter och mediasystem.
Som Facility & Utility Manager ingår du i ledningsgruppen för Technical Service & EHS inom Operations Sweden. Du leder ett team på cirka 11 specialister inom media och fastighet, som ansvarar för drift, service och underhåll av anläggningens kritiska system. Detta inkluderar bland annat WFI- och renångeproduktion, kylsystem, ventilation, tryckluft och kvävgas.
Fresenius Kabi är ett växande företag med cirka 1000 anställda i Sverige. Stoltheten för produkterna genomsyrar hela företaget, och i medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen fram som några av de främsta fördelarna.
Som en del av Fresenius Kabi får du stora möjligheter att påverka din egen utveckling. Företaget har, för tredje året i rad, utsetts till ett "Karriärföretag" tack vare sina unika karriärmöjligheter.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Hannah Sandström hannah.sandstrom@randstad.se
För fackliga kontaktpersoner kan du mejla till unionen-klubben@fresenius-kabi.com
för kontakt med Unionen och till akademikerforeningen@fresenius-kabi.com
för kontakt med Akademikerföreningen.
Ansvarsområden
Rollen är både strategisk och operativ. Ett viktigt initialt fokus blir att ge teamet stabilitet, daglig styrning och trygghet. Du förväntas vara en närvarande chef som stöttar i det dagliga arbetet. Parallellt med detta ska du lyfta blicken, driva utvecklingen av fastighetsområdet och coacha gruppen mot mer strategiska mål och effektiv kunskapsöverföring.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda, planera och följa upp verksamheten, inklusive fullt personal-, budget- (OPEX) och arbetsmiljöansvar.
Fokusera på att engagera, utveckla och skapa kunskapsöverföring i teamet.
Säkerställa att samtliga media- och fastighetssystem levererar enligt gällande GXP-krav.
Driva och initiera projekt, särskilt inom fastighetsutveckling och anpassningar för nya tekniska krav.
Ansvara för och följa upp verksamhetens kostnader och budget.
Definiera, implementera och kontinuerligt förbättra processer inom ansvarsområdet, exempelvis för förebyggande underhåll.
Övrig info:
Placeringsort Uppsala. Resor mellan Fresenius Kabis siter i Uppsala och Brunna förekommer.
Start enligt överenskommelse.
En förutsättning för anställning är godkänd bakgrundskontroll och hälsokontroll. För slutkandidat genomförs en nyanställningsundersökning hos vår företagshälsovård.Kvalifikationer
Vi söker en trygg, kommunikativ och ansvarstagande ledare som leder med energi, struktur och tydlighet. Du är en närvarande chef som förstår vikten av att se och höra dina medarbetare i vardagen.
Du är analytiskt lagd och trivs med att lösa komplexa utmaningar. För att lyckas balanserar du ett operativt, dagligt stöd till teamet med förmågan att tänka nytt och driva strategiskt förändringsarbete. Du värnar om ordning, kvalitet och etablerade arbetssätt och har en stark fallenhet för siffror, budget och uppföljning.Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom drift, media, fastighet eller motsvarande teknisk bakgrund.
Minst 3-5 års dokumenterad ledarerfarenhet med personal- och budgetansvar.
Krav på erfarenhet från Life Science-industrin och god GXP-förståelse.
Gedigen arbetslivserfarenhet inom både Facility Management och Utility-system.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.Erfarenheter
Building Management SystemsOm företaget
Fresenius Kabi AB
Vi är ett växande företag med cirka 1000 anställda i Sverige och över 40 000 anställda världen över. Vår stolthet för våra produkter genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.
Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Hur den utvecklingen ser ut har du stora möjligheter att påverka själv. Fresenius Kabi har dessutom, för tredje året i rad, blivit utsedda till Karriärföretag och därmed en attraktiv arbetsgivare i Sverige tack vare våra unika karriärmöjligheter. Vår globala organisation medför att det finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling. Ersättning
