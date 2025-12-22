Facility Manager
Försvarsmakten / Supportteknikerjobb / Arboga Visa alla supportteknikerjobb i Arboga
2025-12-22
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Arboga
, Eskilstuna
, Örebro
, Skinnskatteberg
, Nora
eller i hela Sverige
Facility Manager sökes till Produktionsavdelningen Arboga
Produktionsavdelningen ingår i Driftenheten och ansvarar för att produktionsplanera och följa upp det IT/Tele-stöd som levereras både centralt och lokalt inom Försvarsmakten. Produktionsavdelningen ansvarar också för att ta fram, beskriva och följa upp våra IT- och Tele-processer, ta emot och samordna arbetet med att avhjälpa större driftstörningar i vår produktionsmiljö, planera införanden av större förändringar samt sammanhåller införande av förändringar i våra IT-system.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Facility Manager är arbetar du huvudsakligen med att säkerställa robusta driftmiljöer med sunda driftförhållanden för våra IT-utrymmen och datahallar enligt överenskommelser med våra uppdragsgivare. Facility funktionen är kontaktyta inom organisationen både internt och mot externa aktörer. Arbetsuppgifterna omfattar en hel del resor.
I Facility Managers arbetsuppgifter ingår bl a:
• Leda och fördela arbetet inom funktionen
• Övergripande ansvar för utpekad process på DriftE
• Förklara på ett enkelt och pedagogiskt sätt för andra vad Facility processen är och vad våra tjänster kommer ge för effekt.
• Kontinuerligt utveckla metoder, processer, stödsystem, rutiner och/eller aktiviteter för att effektivisera det dagliga arbetet.
• Informera, utbilda och tydliggöra till kollegor inom driftorganisationen.
• Att arbeta gemensamt med Capacity processen som syftar till att skapa standardiserad och robust IT-rumsmiljö samt säkerställa ändamålsenliga IT-utrymmen med sunda driftförhållanden
Du ingår i ett team som förutom frågor kopplat till IT-utrymmen även hanterar kapacitetsfrågor kopplat till våra driftmiljöer.
Kvalifikationer
• Högskoleutbildning inom inriktning IT-Drift, Byggprocessen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
• Utbildning/certifiering inom ITIL
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• God förmåga att använda sig av officepaketet
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• B körkort för manuell växellåda
Meriterande
• God kunskap om regelverk, bygg principer och försörjningssystem avseende IT-rumsinstallationer
• Erfarenhet av arbete med IT-utrymmen
• Erfarenhet av aktiv övervakning och nätinfrastruktur
•
• Erfarenhet av arbete i projektPubliceringsdatum2025-12-22Dina personliga egenskaper
• Du tycker om att ge service och att finna lösningar på problem
• Du är driven och van att ta egna initiativ
• Att bemöta människor på ett bra sätt är en självklarhet för dig
• Du är van att föra dialog med olika aktörer
• Du arbetar strukturerat och har god vana att upprätthålla dokumentation
• Du är utåtriktad, positiv och har en god samarbetsförmåga
• Du har även en mycket god förmåga att arbeta självständigt
• Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Omfattning, placering, tillträde mm
Tillsvidareanställning
Tillträde enligt överenskommelse
Arbetsorten är Arboga
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-28
Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du får ersättning för träningskläder och startavgifter.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
Upplysningar:
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta sektionschef Magnus Svanlund eller Avd.chef Maria Dahlberg Telefonnummer: 0589-40400 (vxl).
Fackliga företrädare:
OFR/S Martin Sparr
SEKO Matz Felix
OFR/O Martin Strömquist
Samtliga nås genom växeln: 0589-40400
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell Lönesättning Se annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sektionschef
Magnus Svanlund magnus.svanlund@mil.se 0701432648 Jobbnummer
9660405