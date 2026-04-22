Facility Koordinator Linköping
2026-04-22
Vill du ha en varierad roll där du får kombinera service, koordinering och projekt? Trivs du i en miljö där du får ta stort eget ansvar och vara spindeln i nätet? Då kan rollen som Facility Koordinator vara något för dig.
Vi söker nu en prestigelös och driven person till en växande site i Linköping med cirka 100 medarbetare.
Om rollen
Som Facility Koordinator har du en central och koordinerande funktion på siten. Du ansvarar för att få det dagliga arbetet att fungera smidigt - från praktiska uppgifter till att driva mindre projekt kopplade till kontor, arbetsmiljö och service.
Rollen är bred och varierad - du arbetar både med operativa, mer praktiska uppgifter och med koordinering av projekt och förbättringsinitiativ. Det innebär att du ena stunden löser vardagliga behov på kontoret, och i nästa driver eller samordnar större förändringar i miljön.
Du arbetar brett inom facility, vilket innebär att du hanterar allt från besökshantering och leverantörskontakter till koordinering av ombyggnationer. Du är "ögon och öron på plats" och säkerställer att allt fungerar som det ska.
Rollen innebär inget personalansvar, men du leder och koordinerar arbetet operativt genom att ta initiativ, kravställa och följa upp leverantörer och tjänster kopplat till huset.

Arbetsuppgifter
Koordinera det dagliga facility-arbetet på siten
Ta emot besökare, hantera passerkort samt säkerställa en välkomnande miljö
Ansvara för kaffemaskin, fika och frukt samt övriga kontorsnära behov
Samordna leverantörer, exempelvis städ, hantverkare och service
Ansvara för beställningar av exempelvis möbler och utrustning
Inventera och hålla ordning på kontorsmiljön
Driva och koordinera mindre projekt, exempelvis omflyttningar eller ommöbleringar
Säkerställa att arbetsmiljö och säkerhetsrutiner följs
Vara kontaktperson mellan site, leverantörer och interna funktioner
Exempel på projekt kan vara att koordinera en omflyttning av en avdelning, där du säkerställer att allt från eluttag och belysning till möblering och leveranser fungerar smidigt.
DETTA SÖKER VI
Om dig
Vi söker dig som är social, initiativtagande och trivs i en roll där du får ta ansvar och skapa struktur.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är prestigelös och serviceinriktad
Har god kommunikativ förmåga och vågar ta dialoger och ställa krav
Är självgående och har ett starkt självledarskap
Är strukturerad men också flexibel och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta både operativt och administrativt
Vi ser gärna att du har erfarenhet från exempelvis:
Serviceyrken (t.ex. hotell eller reception)
Office koordinator/office manager eller liknande roll
Facility eller kontorsnära tjänster
Vi erbjuder
Du får en varierad och självständig roll i en växande verksamhet där du får stor möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt. Tempot är i grunden balanserat, men periodvis kan det vara högt - därför är det viktigt att du kan anpassa dig efter behovet och växla upp när situationen kräver det.
Plats: Linköping
Arbetstid: Heltid, ca 07:30-16:00
Start: Efter avtal
Period - Löpande
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Linnégatan 4 (visa karta
)
582 25 LINKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Tobias Hermansson tobias.hermansson@studentconsulting.com Jobbnummer
9869437