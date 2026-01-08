Fabrikschef till dynamiskt livsmedelsföretag
Foodmark AB är en av Sveriges ledande livsmedelsproducenter med huvudkontor i Sundbyberg och egen tillverkning i Sverige. Foodmarks affärsidé är att utveckla och marknadsföra kylda, tillagade färskvaror med hög kvalitet under starka varumärken som Fjällbrynt, Rydbergs, Lohmanders, Delikatessfabriken samt Jensens såser.
Foodmark ingår i livsmedelskoncernen Agra AS som är ett expansivt norskt familjeföretag. Agra har funnits i över 130 år och har verksamheter i Norge, Danmark och Sverige. Koncernen omsätter knappt 5 miljarder SEK, varav Foodmark står för ca 1 miljard. Foodmark har ca 250 anställda beroende på säsong och inom företagets kultur strävar vi ständigt efter att kunna erbjuda vår personal möjligheter att utveckla sina färdigheter och göra framsteg inom företaget eller koncernen.
Fabrikschef till dynamiskt livsmedelsföretagStationering: Klintehamn, GotlandSom fabrikschef blir du den strategiska och operativa kraften som driver utvecklingen framåt. Du får ta ansvar för hela fabriken, från människor och processer till teknik och resultat, och du blir en nyckelspelare i vår varuförsörjningsorganisation. Det här är en roll för dig som vill kombinera ledarskap, affärsmannaskap och förbättringsarbete med passion för livsmedelsproduktion.
Här handlar det inte bara om att leda produktionen, du får dessutom vara med att forma strategin för hur vi möter morgondagens krav på hållbarhet, effektivitet och kvalitet. Rollen ger dig möjlighet att påverka hela värdekedjan med målet att skapa en arbetsmiljö där människor och processer utvecklas tillsammans. Till din hjälp har du en ledningsgrupp där du skapar ett positivt och framåtriktat samarbete.Om FoodmarkVårt huvudkontor är placerat i Sundbyberg. Varuförsörjningsorganisationen består av tre produktionsanläggningar (Klintehamn, Haninge och Vidsel). Vi är en ledande aktör inom livsmedelsindustrin och strävar ständigt efter att leverera uppskattade produkter till våra kunder och konsumenter. Vår framgång bygger på fokus på kvalitet, innovation och samarbete!
Om vår verksamhet i Klintehamn, GotlandI Klintehamn ligger en av Foodmarks viktiga produktionsanläggningar. Här producerar vi omkring 10 000 ton färdigvara, fördelat på ett brett sortiment av sallader och såser i olika förpackningsformat.
Våra största stjärnor är klassiker som Rydbergs potatissallad och rödbetssallad där råvarorna kommer från gotländska odlare - lokalproducerat på riktigt!
Verksamheten är säsongsintensiv och sysselsätter mellan 55 och 85 medarbetare. Leveranserna till fastlandet sker med färja flera gånger i veckan.
Din rollDu fokuserar särskilt på;
Stabil och effektiv produktion som leder till hög servicegrad mot kund
Ständiga förbättringar med fokus på kvalitet, effektivitet och standardiserat arbetssätt
Att säkra vår verksamhetsstyrning för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Effektivt samarbete med andra delar av företaget så som logistik, inköp, QEHS och produktutveckling
Ansvarsområden
Reultat- och budgetansvar för fabriken med fokus på produktivitet, svinn, kostnad per kilo och planföljsamhet
Personal- och ledaransvar för produktionsledning, lager, underhåll och stödfunktioner som kvalitet och teknik
Kvalitet och livsmedelssäkerhet: driva efterlevnad av HACCP, BRC-standard, hantera avvikelser, kund- och myndighetsrevisioner i nära samarbete med QEHS
Planering och leverans: skapa förutsättningar för stabil flödesstyrning och hög servicegrad, i nära dialog med logistik
Teknik och investeringar: strukturera underhåll, OEE-förbättringar och säkra investeringsprojekt
Lokal samverkan: samarbeta med gotländska odlare och leverantörer
I ditt dagliga arbete kommer du kombinera operativt fokus med strategiskt tankesätt. Du kommer ha många kontaktytor både internt och externt.
Vem söker vi?Du är en person med stark förmåga att leda, motivera och samordna grupper och individer. Det är naturligt för dig att ta initiativ, samarbeta och uppnå resultat. Du har hög servicekänsla, bra på att prioritera, är prestigelös och lösningsorienterad. Du är flexibel och kan arbeta i en föränderlig miljö.
Vi söker dig som är nära, tydlig och faktabaserad ledare som skapar delaktighet och riktning. Du trivs i ett värderingsstyrt bolag där säkerhet, kvalitet och effektivitet är lika självklara som smak och varumärkesstolthet.
Vi tror att du har:
Flera års erfarenhet som fabrikschef/produktionschef inom livsmedel eller annan industri
Mycket god kunskap i kvalitetssystem och vana vid kund- och myndighetsrevisioner
Praktisk erfarenhet av förbättringsarbete som t.ex lean och standardiserat arbetsätt
Dokumenterat ledarskap med fokus på säkerhet, engagemang, kompetens och resultat
Flytande svenska och engelska samt vana vid M365/Power BI
Vi lägger stor vikt vid rätt personlighet och värdesätter stark analytisk förmåga, kan fatta väl grundande beslut och har god kommunkationsförmåga.
