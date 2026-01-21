Extratjänst lokalvård

Celicia Cleaning HB / Städarjobb / Luleå
2026-01-21


Extrapersonal sökes till städfirma
Vi söker nu extrapersonal till vår städfirma. Arbetet passar dig som är flexibel, ansvarstagande och gillar att arbeta självständigt.

Publiceringsdatum
2026-01-21

Om tjänsten
Arbetstiderna varierar och kan förekomma vardagar, kvällar och helger. Arbetet består främst av hemstäd och andra typer av städtjänster hos våra kunder.
Vi söker dig som:
Har B-körkort (krav)
Har goda kunskaper i svenska både tal och skrift
Är noggrann, pålitlig och serviceinriktad
Är flexibel och kan hoppa in vid behov

Meriterande:
Tidigare erfarenhet av städarbete (men inget krav)

Vi erbjuder ett varierande arbete med möjlighet till fler timmar över tid.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: info@celiciacleaning.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan".

Arbetsgivare
Celicia Cleaning HB

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Alicia Samuelsson
info@celiciacleaning.com
0702464948

Jobbnummer
9697048

