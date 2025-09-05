Extrapersonal sökes!
2025-09-05
Nya Västertobak söker en butikssäljare till vår butik i Örebro!
Örebros kanske äldsta spel och tobaksaffär söker extrapersonal på eftermiddagar och helger efter behov, kanske i kombination med ett annat jobb eller utbildning?
Vi söker dig som är noggrann, har lätt för att lära och van att ta egna initiativ. Du är social, positiv, tycker om att möta kunder och är serviceminded.
Dessutom bör du ha har god kunskap i svenska språket i tal och skrift.Publiceringsdatum2025-09-05Om företaget
Vi är ett litet familjeägt företag som drivit butiken i 25 år och i vår kundkrets finns många stamkunder.
Vi jobbar tätt tillsammans där det är en självklarhet att ställa upp för varandra och utveckla butiken.Om tjänsten
I tjänsten ingår kassajobb, städning av lokal, fylla på varor med mera.Kvalifikationer
Du som söker ska vara över 18 år och vi ser gärna sökande som är lite äldre.
Meriterande
Är du intresserad? Vi ser fram emot din ansökan med CV och personligt brev!
Är du intresserad? Vi ser fram emot din ansökan med CV och personligt brev! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: vastertobak@gmail.com Arbetsgivare Nya Väster Tobak i Örebro AB
(org.nr 556587-5670) Arbetsplats
Väster Tobak i Örebro AB, Nya Jobbnummer
9495809