Hovmästare - Vintersäsong
Funäsdalen Berg & Hotell Rörelse AB / Servitörsjobb / Härjedalen Visa alla servitörsjobb i Härjedalen
2026-08-05
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Är du sugen på mer ansvar och utveckling inom restaurang och servering? Då vill vi att du spetsar öronen!
Vi söker dig som:
Vi söker dig som har minst 3 års erfarenhet av restaurangsalsarbete, gärna något av dem åren som hovmästare. Du bör ha ett starkt intresse för restaurangbranschen i helhet, samt tycka att ge god och flexibel service är väldigt viktigt. Du kommer jobba vid sidan av och rapportera till en F&B-manager som stöttar dig i allt som behövs. Dina arbetsuppgifter kommer vara att framförallt arbeta och leda den dagliga driften på våra backrestauranger, Toppstugan och Café Kåvan. Övriga arbetsuppgifter är tex. inventering, beställningar och produkt utveckling.
Du ska vilja leda och utveckla våra medarbetare så att vi kan bli bättre i vår service och dagliga arbete. Slänger vi in en gnutta ödmjukhet och lagarbete i detta så är du personen för oss.
Vi hoppas även att du är intresserad av att komma tillbaka till sommaren, och fungerar allt bra i vinter så kommer det finnas alla möjligheter till det
Anställningsform & anställningsperiod: Säsongsanställning i perioden december – april
Arbetstider: 25-40h/veckan, varierande arbetstider vardag och helger.
Meriterande: - Adobe Illustrator - Adobe Indesign - Meta Business Suite - Sociala medier (annonsskapande och grafisk design). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6163057-2132085". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Funäsdalen Berg & Hotell Rörelse AB
(org.nr 556540-2160), https://jobba.funasdalen.se
Strandvägen 2A (visa karta
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846 72 FUNÄSDALEN Arbetsplats
Funäsdalen Jobbnummer
10022961