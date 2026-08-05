Extrapersonal för kvällar och helger - Reception & Frukostservering
Hotell Stadsparken i Helsingborg AB / Receptionistjobb / Helsingborg Visa alla receptionistjobb i Helsingborg
2026-08-05
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Vill du bli en del av vårt team?
Vi på Hotell Stadsparken söker engagerad och serviceinriktad extrapersonal som vill arbeta kvällar och helger i vår reception samt med frukostservering. Hos oss blir du en viktig del av gästupplevelsen och får ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
Vi söker dig som trivs med att möta människor, har ett positivt bemötande och tycker om att arbeta i ett högt tempo.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
In- och utcheckning av hotellgäster
Ta emot bokningar och besvara frågor via telefon och e-post
Ge gäster personlig service och information
Förbereda, servera och fylla på frukostbuffén/kvällsbuffén
Hålla frukostmatsalen och allmänna ytor rena och trivsamma
Förbereda och duka upp frukostbuffén
Fylla på mat och dryck under serveringens gång
Välkomna gäster och ge ett trevligt, serviceinriktat bemötande
Svara på frågor och hjälpa gäster vid behov
Utföra enklare köksarbete
Diska och plocka undan efter servering
Följa hygien- och säkerhetsrutiner
Ta emot varuleveranser
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, ansvarstagande och flexibel
Har ett genuint intresse för värdskap och gästservice
Är stresstålig och kan arbeta självständigt såväl som i team
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Har möjlighet att arbeta kvällar, helger och vid behov även under lov och semesterperioder
Vi erbjuder
Hos oss får du:
Ett varierande och utvecklande arbete i en trivsam hotellmiljö
Härliga kollegor och en familjär arbetsplats
Ett flexibelt extrajobb som passar dig som studerar
Om Hotell Stadsparken
Hotell Stadsparken är ett personligt hotell mitt i centrala Helsingborg och en del av Ekman Hotels. Vi strävar efter att varje gäst ska känna sig varmt välkommen och få en upplevelse som överträffar förväntningarna. Det uppnår vi genom engagerade medarbetare som brinner för service och kvalitet.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till jobba@hotellstadsparken.se
så snart som möjligt.
Arbetstider: Varierande (tidiga morgnar, kvällar och helger förekommer)
Krav: du ska ha fyllt 20år med anledning av alkohollagen, samt vara flytande i både tal och skrift på svenska och engelska. Studerande eller har annan huvudsaklig sysselsättning.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter inom reception eller kundbemötande.
Lön: Enligt kollektivavtal.
Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig till vårt team på Hotell Stadsparken!
Rekrytering sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: jobba@hotellstadsparken.se Arbetsgivare Hotell Stadsparken i Helsingborg AB
(org.nr 559253-3144), https://hotellstadsparken.se/
Bruksgatan 40 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
Stadsparken i Helsingborg AB, Hotell Kontakt
Hotellchef
Petra Karlsson jobba@hotellstadsparken.se Jobbnummer
10023296