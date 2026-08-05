Psykolog, vik, till Vårdcentralen Staffanstorp
Region Skåne, Primärvården / Psykologjobb / Staffanstorp Visa alla psykologjobb i Staffanstorp
2026-08-05
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, Burlöv
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Gör skillnad. Varje dag.
Vår uppskattade medarbetare kommer att vara föräldraledig från december 2026, så vi välkomnar nu en psykolog till vårt psykosociala team på Staffanstorp vårdcentral, som består av två psykologer och en kurator.
Vill du arbeta på en arbetsplats där du får möjlighet att göra verklig skillnad, både för patienterna och för verksamhetens fortsatta utveckling? Hos oss blir du en del av ett engagerat team där din kompetens värdesätts och där vi tillsammans skapar bästa möjliga vård.
Vårdcentralen Staffanstorp är en stor vårdcentral med ett brett primärvårdsutbud och goda pendlingsmöjligheter från både Lund, Malmö och närliggande orter.
Hos oss finns ett stort engagemang för att utveckla verksamheten och just nu har vi implementerat ett teambaserat arbetssätt, där psykologer och kurator utgör en viktig kompetens för teamarbetet. Vi är drygt 40 medarbetare som tillsammans tar hand om vårdcentralens cirka 11 300 listade patienter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Vi ser nu fram emot att kunna välkomna en driven och engagerad psykolog med KBT-kompetens som vill slå följe med oss mot våra mål!
Ditt arbete präglas av en helhetssyn på människan, där du utgår från din breda kunskapsbas för att kunna ge den bästa vården för våra patienter, vid både psykisk ohälsa och beteenderelaterade problem. I ditt arbete strävar du efter att arbeta med hög tillgänglighet och stegvis vård för att möjliggöra lämpligt omhändertagande i ett tidigt skede. Din vilja att arbeta konsultativt och brett är därför viktigt för oss.
I ditt dagliga arbete ingår arbetsuppgifter såsom rådgivning, bedömning och behandlingar. Du träffar patienterna individuellt, i grupp, samt digitalt via internetförmedlad KBT. Därutöver ser vi med fördel att du har en vilja av att driva utvecklingsarbete inom ramen för din yrkesprofession. I arbetsuppgifterna ingår även samverkan med andra vårdgivare, samt att du ska fungera som konsult/rådgivare till andra professioner.
Hos oss erbjuds du även goda utvecklingsmöjligheter, bland annat i form av intern och extern fortbildning. Vi som arbetar här värdesätter vårt fina samarbete, som skapar en god arbetsmiljö och patientsäker vård.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad psykolog med dokumenterad KBT-kompetens minst motsvarande Steg I samt behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Därtill ses det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården och erfarenhet av journalsystemet PMO.
Vi ser gärna att du är en kommunikativ person som har god samarbetsförmåga med såväl patienter, deras anhöriga och kollegor. Vidare ser vi det som en självklarhet att du bemöter patienter och kollegor på bästa sätt. Arbetet hos oss ställer höga krav på flexibilitet, ansvarskänsla och lösningsfokusering. I vår urvalsprocess kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vikariat på ett år. .
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337776". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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245 31 STAFFANSTORP Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Isabella Asimakidis, Psykologförbundet 046-27 517 96 Jobbnummer
10023277