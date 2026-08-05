Undersköterskor till Bålstas fyra fina äldreboenden!
Håbo Kommun / Undersköterskejobb / Håbo Visa alla undersköterskejobb i Håbo
2026-08-05
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Om arbetsplatsen
Bålstas fyra äldreboenden ligger i de centrala delarna av Bålsta, Håbo kommun. Bussar finns till Västerås, Enköping, Uppsala, Märsta. SJ och SL har stopp vid resecentrum. Det finns möjlighet till parkering invid arbetsplatserna.
Dalängen ligger på Dalvägen 5. Här finns 18 platser med demensinriktning.
Solängen ligger på Dalvägen 7. Här finns 40 platser med demensinriktning.
Pomona ligger på Plommonvägen 2-4. Här finns 14 platser med demensinriktning samt 15 korttids-/växelvårdsplatser.
Parkgården ligger på Västerhagsvägen 17. Här finns 60 platser med demens- och somatisk inriktning.
Vi arbetar utifrån vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund med professionellt bemötande präglat av vänlighet, ödmjukhet, respekt och omtanke med individen i fokus. Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Du bistår de boende med praktisk hjälp och stöd i vardagliga situationer utifrån personens individuella behov. Detta gäller i alla förekommande arbetsuppgifter som omvårdnad, social samvaro, aktiviteter, måltider, klädvård, inköp etc. Vi arbetar utifrån en helhetssyn kring den boende och samarbetar i team med andra professioner såsom sjuksköterska, arbets-och fysioterapeut, men även med anhöriga och andra viktiga personer för den boende.
Social dokumentation, delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt kontaktmannaskap ingår i tjänsten.
I ditt arbete ges du möjligheten att uppleva glädjen i att bidra till att våra boende ges god omsorg och trygghet.
Vi söker nu engagerade medarbetare som kan arbeta på ett traditionellt schema med dag- och kvällpass samt arbete varannan helg. Flera tjänster finns på varje boende, tjänsterna är på deltid. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska genom vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen så att du känner dig trygg i din yrkesroll. Du bör även tala och läsa/skriva på god svenska.
Vidareutbildning inom området demens är meriterande.
Håbo kommun är ett finskt förvaltningsområde varför kunskaper finska språket är meriterande.
Vi söker dig som
Har god samarbetsförmåga, är flexibel och lösningsfokuserad eftersom det dagliga omvårdnadsarbetet snabbt kan förändras. Du tycker om att samarbeta och har god social kompetens, du har ett tålamod som aldrig verkar ta slut och arbetar med hjärtat på rätta stället. Du förstår vikten av att ge det lilla extra som skapar guldkant för våra boende.
Du behöver vara prestigelös i ditt sätt att vara. Det är viktigt att du har en positiv människosyn så du kan etablera goda relationer med våra boende, deras närstående samt med kollegor.
Urval sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas under rekryteringstiden.
Skriv i din ansökan vilket ställe du är intresserad av.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Håbo Kommun
(org.nr 212000-0241), https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/lediga-jobb.html
Centrumleden 1 (visa karta
)
746 80 BÅLSTA Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Avdelningen för äldreomsorg Kontakt
EC Solängen
Sara Nelsén sara.nelsen@habo.se 0171-658781 Jobbnummer
10023282