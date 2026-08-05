Verksmaskinist till Peab Asfalt Märsta
Peab AB / Maskinoperatörsjobb / Sigtuna Visa alla maskinoperatörsjobb i Sigtuna
2026-08-05
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Peab AB i Sigtuna
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Täby
, Uppsala
eller i hela Sverige
Peab Asfalt AB är ett dotterbolag inom Peabkoncernen och är ett av Sveriges största företag inom tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt. Vi har starkt innovationsfokus för mer miljövänlig asfalt och tog täten i branschen för att minska koldioxidutsläppet vid lanseringen av ECO-Asfalt.
Har du erfarenhet av industri-, verkstads- eller produktionsarbete? Är du en praktiskt lagd person som tar ansvar och har lätt för att samarbeta med andra? Då tycker vi att du ska söka denna tjänst hos oss på Peab! Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Vi söker en verksmaskinist till vårt asfaltverk i Vidbo utanför Märsta som vill arbeta med både produktion och underhåll. Som verksmaskinist arbetar du med tillverkning av beläggningsmassa, ordermottagning, planering, service och underhåll.
I din roll som verksmaskinist ingår även löpande kontakt med beställare och leverantörer.
Tjänsten är på heltid, tillträde efter överenskommelse.
Vem är du?
Som person är du praktiskt lagd, initiativrik och tycker om att arbeta i grupp. Vi ser också att du är självständig och ansvarstagande. Då arbetet är säsongsbetonat söker vi dig som trivs med och har möjlighet att vara flexibel när det gäller arbetstider. Kvalifikationer
• B-körkort
• Datorvana
Meriterande:
• Erfarenhet av liknande arbete
• Förarbevis för lastmaskin/hjullastare
• Erfarenhet av mekanik/industriunderhåll, svetsning Så ansöker du
Rekrytering sker löpande under perioden så välkommen med din ansökan redan idag. Sista ansökningsdag 2026-09-06 Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Platschef Lars-Göran Persson på telefonnummer +46 73 384 84 91
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess. I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 60 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab AB
(org.nr 556061-4330)
269 73 SIGTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Asfalt Kontakt
recruiter
Anna Ottosson anna.ottosson@peab.se Jobbnummer
10023292