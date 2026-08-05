Enhetschef Hälso- och sjukvård, Särskilt boende
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN / Sjukvårdschefsjobb / Uppsala Visa alla sjukvårdschefsjobb i Uppsala
2026-08-05
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Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
1 plats(er).
Vill du bli vår nya chefskollega och vara med och utveckla hälso- och sjukvården på Uppsala kommuns vård- och omsorgsboenden? Vi söker dig som brinner för samverkan, har helhetssyn och vill skapa förutsättningar för trygg, säker och personcentrerad vård för äldre. Här får du ett viktigt chefsuppdrag där du tillsammans med engagerade medarbetare och chefskollegor bidrar till utvecklingen av nära vård.
Avdelning hälso- och sjukvård har som uppdrag att bland annat att säkerställa en god och säker hälso- och sjukvård på kommunens vård- och omsorgsboenden. Verksamheten omfattar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar nära boendechefer och omvårdnadspersonal för att skapa en trygg, säker och personcentrerad vård i patientens boendemiljö.
Som enhetschef leder du medarbetare inom hälso- och sjukvård och har en viktig roll i att stärka teamarbete, gemensamma arbetssätt och samverkan mellan professioner. Uppdraget innebär både operativt ledarskap i vardagen och ett långsiktigt utvecklingsarbete kopplat till kvalitet, patientsäkerhet och nära vård.
Ditt uppdrag
Som första linjens chef har du helhetsansvar för medarbetare, verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi. Du leder legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som tillsammans skapar trygg, säker och kvalificerad vård för patienter som bor på särskilt boende. Din roll är central för att bidra till en sammanhållen, hållbar och patientfokuserad hälso- och sjukvård.
Rollen innebär att du:
Leder, planerar och organiserar hälso- och sjukvårdsarbetet med fokus på patientsäkerhet, kvalitet, kontinuitet och god arbetsmiljö.
Skapar förutsättningar för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter att ta ansvar, utvecklas och lyckas i sina uppdrag.
Bidrar till en förtroendefull dialog och fungerande samverkan med patienter, anhöriga, boendechefer, omvårdnadspersonal och andra samarbetspartners.
Driver utvecklings- och förbättringsarbete inom kommunal primärvård på särskilt boende och inom avdelningen, med fokus på nära vård, teamarbete och gemensamma arbetssätt.
Ansvarar för budget, bemanning, kvalitetsarbete samt uppföljning av mål, resultat och patientsäkerhet.
Du ingår i avdelningens chefsgrupp och har ett nära samarbete med dina chefskollegor inom hälso- och sjukvård samt med cheferna på särskilda boenden. Du rapporterar till områdeschef och samverkar löpande med bland annat MAS, MAR, legitimerad personal, boendechefer och andra funktioner som är viktiga för en säker och sammanhållen vård.
Som chef i Uppsala kommun erbjuds du ett gediget chefsstöd och goda utvecklingsmöjligheter, bland annat genom chefscoaching, utbildningar, workshops och mentorskap. Du har även tillgång till kommunledningskontorets avdelningar inom ekonomi, HR, kommunikation, IT, upphandling och fastighetsfrågor.
Läs mer om hur det är att arbeta hos oss som chef (https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/chef-vard-omsorg/)
Din bakgrund
För att lyckas i uppdraget behöver du ha erfarenhet av arbete inom vård- och omsorgsområdet och vi ser gärna att du även har erfarenhet som chef eller annan ledarerfarenhet som vi bedömer som relevant. Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård, särskilt boende eller kommunal primärvård är meriterande, liksom erfarenhet av förändringsledning. Du har högskoleexamen som legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Därutöver ser vi det som en fördel om du har ledarskapsutbildning. Vidare ställer tjänsten krav på goda kunskaper i svenska, tal och skrift och B-körkort.
Du är en trygg och tydlig ledare som kan skapa engagemang, delaktighet och riktning i en verksamhet där samverkan är avgörande. Du kommunicerar på ett sätt som skapar förtroende och har förmåga att bygga långsiktiga relationer med medarbetare, chefskollegor och andra samarbetspartners.
Du är strukturerad, kan planera och prioritera, och har lätt att se hur olika delar av verksamheten hänger ihop. Du har förståelse för lagstiftning, patientsäkerhet och kvalitet inom hälso- och sjukvård samt för vikten av att koppla budget och uppföljning till verksamhetens mål. Du trivs med att arbeta nära andra chefer och funktioner och bidrar till gemensam utveckling med patienten i fokus.
Upplysningar
Har du frågor kontakta; Områdeschef Tobias Molander 018-727 6827 eller Hr-specialist Jessica Ededal 018-727 12 92
Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/SACO, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Fysioterapeuterna, Ewa Larsson, 018-727 72 01
Sveriges arbetsterapeuter, Eva-Carin Lindgren, 018-727 84 93
Kommunal, 010-442 82 02
Vision, Karin Lundborg, 018-727 51 52
Vårdförbundet, 0771-42 04 20
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2026-00474". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN Kontakt
Områdeschef
Tobias Molander +46187276827 Jobbnummer
10023288