Undersköterska till omväxlande dagtidsroll på Capio Vårdcentral Solna

Capio Sverige AB / Undersköterskejobb / Solna
2026-08-05


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Är du undersköterska och söker ett dagtidsarbete inom primärvård där ingen dag är den andra lik? Capio Vårdcentral Solna söker nu en ny kollega för arbete med provtagning, reception och egen mottagning.

Publiceringsdatum
2026-08-05

Om företaget
Capio Vårdcentral Solna har cirka 8 000 listade patienter och består av ett team med cirka 20 medarbetare, bland annat specialister i allmänmedicin, ST-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, psykolog, psykoterapeut, undersköterskor och administrativ personal. Vi erbjuder ett brett primärvårdsutbud med bland annat astma/KOL-, diabetes- och hypertonimottagning, seniormottagning samt psykosocialt team. Vi arbetar även aktivt med integrerad digifysisk vård och utveckling av moderna arbetssätt inom primärvården. Hos oss är arbetsmiljö och teamkänsla högt prioriterat. Vi arbetar nära varandra för att skapa en personlig, trygg och varm miljö för både patienter och medarbetare. Vi har nyligen flyttat in i moderna lokaler precis intill Solna Centrum.
Din roll
Som undersköterska hos oss arbetar du inom flera delar av verksamheten och växlar mellan laboratoriearbete, patientkontakt och administrativa uppgifter.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:

Provtagning och arbete på vårt laboratorium

Egen mottagning och patientnära arbete

Reception och patientadministration

Service och bemötande av patienter och kollegor

Tjänsten passar dig som trivs med att arbeta i olika delar av verksamheten och vill vara en del av ett team med högt engagemang och god teamkänsla.

Kvalifikationer
Kvalifikationer
Utbildad undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen

Erfarenhet av laboratoriearbete inom primärvård

Erfarenhet av journalsystemet TakeCare

Meriterande:

Erfarenhet av arbete i reception på vårdcentral eller annan primärvård

Tidigare arbete med patientadministration och provtagning

Vi tror att du:

Trivs med att arbeta i team och bidra till ett gott samarbete

Är flexibel, ansvarstagande och har ett positivt förhållningssätt

Har god kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande

Tycker om patientkontakt och att skapa goda relationer

Är serviceinriktad och lyhörd för patienters behov

Vi erbjuder dig
På Capio Vårdcentral Solna kombinerar vi det bästa av två världar – den mindre verksamhetens närhet och delaktighet tillsammans med tryggheten och utvecklingsmöjligheterna i en större organisation.
Hos oss får du:

Kollektivavtal

Närvarande och engagerat ledarskap

Kompetensutveckling både internt och externt

Friskvårdsbidrag

Moderna lokaler centralt i Solna med goda kommunikationer

Dagtidsarbete måndag–fredag

Om tjänsten
Tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader

Sysselsättningsgrad 80–100 % enligt överenskommelse

Tillträde enligt överenskommelse

Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför komma att tas bort tidigare, så skicka gärna in din ansökan redan idag.

Varmt välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!

Sista dag att ansöka är 2026-09-15

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8172429-2132400".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Capio Sverige AB (org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Hannebergsgatan 41 (visa karta)
171 68  SOLNA

Arbetsplats
Capio

Jobbnummer
10023271

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