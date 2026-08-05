Undersköterska till omväxlande dagtidsroll på Capio Vårdcentral Solna
Capio Sverige AB / Undersköterskejobb / Solna Visa alla undersköterskejobb i Solna
2026-08-05
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
, Järfälla
eller i hela Sverige
Är du undersköterska och söker ett dagtidsarbete inom primärvård där ingen dag är den andra lik? Capio Vårdcentral Solna söker nu en ny kollega för arbete med provtagning, reception och egen mottagning.Publiceringsdatum2026-08-05Om företaget
Capio Vårdcentral Solna har cirka 8 000 listade patienter och består av ett team med cirka 20 medarbetare, bland annat specialister i allmänmedicin, ST-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, psykolog, psykoterapeut, undersköterskor och administrativ personal. Vi erbjuder ett brett primärvårdsutbud med bland annat astma/KOL-, diabetes- och hypertonimottagning, seniormottagning samt psykosocialt team. Vi arbetar även aktivt med integrerad digifysisk vård och utveckling av moderna arbetssätt inom primärvården. Hos oss är arbetsmiljö och teamkänsla högt prioriterat. Vi arbetar nära varandra för att skapa en personlig, trygg och varm miljö för både patienter och medarbetare. Vi har nyligen flyttat in i moderna lokaler precis intill Solna Centrum.
Din roll
Som undersköterska hos oss arbetar du inom flera delar av verksamheten och växlar mellan laboratoriearbete, patientkontakt och administrativa uppgifter.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Provtagning och arbete på vårt laboratorium
Egen mottagning och patientnära arbete
Reception och patientadministration
Service och bemötande av patienter och kollegor
Tjänsten passar dig som trivs med att arbeta i olika delar av verksamheten och vill vara en del av ett team med högt engagemang och god teamkänsla.KvalifikationerKvalifikationer
Utbildad undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen
Erfarenhet av laboratoriearbete inom primärvård
Erfarenhet av journalsystemet TakeCare
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i reception på vårdcentral eller annan primärvård
Tidigare arbete med patientadministration och provtagning
Vi tror att du:
Trivs med att arbeta i team och bidra till ett gott samarbete
Är flexibel, ansvarstagande och har ett positivt förhållningssätt
Har god kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande
Tycker om patientkontakt och att skapa goda relationer
Är serviceinriktad och lyhörd för patienters behov
Vi erbjuder dig
På Capio Vårdcentral Solna kombinerar vi det bästa av två världar – den mindre verksamhetens närhet och delaktighet tillsammans med tryggheten och utvecklingsmöjligheterna i en större organisation.
Hos oss får du:
Kollektivavtal
Närvarande och engagerat ledarskap
Kompetensutveckling både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Moderna lokaler centralt i Solna med goda kommunikationer
Dagtidsarbete måndag–fredagOm tjänsten
Tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader
Sysselsättningsgrad 80–100 % enligt överenskommelse
Tillträde enligt överenskommelseSå ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför komma att tas bort tidigare, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8172429-2132400". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Hannebergsgatan 41 (visa karta
)
171 68 SOLNA Arbetsplats
Capio Jobbnummer
10023271