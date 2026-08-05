Lärare i matematik och NO på gymnasiet
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2026-08-05
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Vi söker nu en lärare i matematik och NO som vill vara med och göra skillnad för elever som behöver något mer än traditionell undervisning. Hos oss möter du elever i åldrarna 16-20 år med olika erfarenheter, styrkor och utmaningar. Gemensamt är att de av olika anledningar behöver ett mindre sammanhang, nära stöd och anpassad undervisning för att lyckas i skolan. Undervisningen sker både enskilt och i mindre grupper utifrån varje elevs kunskapsnivå och behov. Vi arbetar inte bara för att eleverna ska nå sina kunskapsmål. Vårt uppdrag är också att stärka motivation, självförtroende och framtidstro.
Rinman 3 består av sju enheter på olika platser i Eskilstuna. Vilken enhet du arbetar på avgörs utifrån verksamhetens behov och din kompetens. Oavsett enhet blir du en del av ett tvärprofessionellt team med lärare, handledare, kuratorer, specialpedagog och psykolog. Tillsammans skapar vi en trygg och strukturerad miljö där eleverna får det stöd de behöver för att utvecklas.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Du undervisar i matematik och samtliga NO-ämnen. Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån gällande styrdokument. Arbetet präglas av flexibilitet och ett relationellt förhållningssätt där du anpassar såväl undervisning som bemötande och innehåll efter elevens förutsättningar och elevens behov för dagen Målet är att eleverna ska nå så långt som möjligt i sina studier, men lika viktigt är att bidra till ökad självkänsla, motivation och framtidstro.
Du kommer även att vara mentor för ett mindre antal elever samt samarbeta nära vårdnadshavare, elevhälsa och externa aktörer som till exempel socialtjänst, BUP, habiliteringen. I uppdraget ingår också att hålla i motivationshöjande aktiviteter tillsammans med eleverna. Dessa aktiviteter sker utanför klassrummet, såsom studiebesök och friluftsaktiviteter. Du deltar också aktivt i verksamhetens förbättrings- och utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik, som lägst i årskurs 6-9 samt i minst ett NO-ämne. Du har flera års erfarenhet av undervisning i matematik och har arbetat med ungdomar som behöver omfattande stöd för att lyckas i skolan. B-körkort är ett krav.
För att trivas hos oss behöver du vara en trygg, lyhörd och uthållig person som ser möjligheter i varje elev. Du har förmåga att bygga relationer över tid och motiveras av att hitta nya vägar till lärande när de självklara lösningarna inte räcker. Är du utbildad speciallärare och har läst kurser i specialpedagogik är det en fördel. Erfarenhet av att arbeta motiverande med elever på högstadie- eller gymnasienivå som har olika utmaningar är meriterande. Framför allt söker vi dig som vill samarbeta nära dina kollegor och som delar vår övertygelse om att alla elever kan utvecklas med rätt stöd och rätt bemötande.
Välkommen med din ansökan! Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad för elever som behöver extra stöd för att lyckas i sina studier.
• Bifoga ett komplett CV i din ansökan.
• Personligt brev behövs inte.
• Bifoga examensbevis och andra relevanta utbildningsbevis.
• Bifoga lärarlegitimation och behörighetsintyg från Skolverket.
• Inför anställning behöver du visa upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid måndag till fredag. Detta är en ferietjänst
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "262261". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals Gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Rinmangymnasiet
Halina Sundqvist +46167108352 Jobbnummer
10023276