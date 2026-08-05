Distriktsansvarig Säljare till Parmaco - Region Sydväst
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2026-08-05
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Vill du vara med och driva förändringen i bygg- och fastighetsbranschen? Hos Parmaco utvecklar vi dynamisk arkitektur, byggnader som är lika rörliga och flexibla som de samhällen de tjänar.
Vi designar, tillverkar och hyr ut byggnader som enkelt kan anpassas, flyttas och återanvändas, från skolor och förskolor till kontor, bostäder, vårdmiljöer och mer därtill.
Istället för permanenta konstruktioner som riskerar att inte vara ändamålsenliga över tid erbjuder vi lösningar som utvecklas i takt med behoven. För våra kunder innebär det förutsättningar att sänka kostnader, minska risk och skapa trygghet i planering och genomförande, samtidigt som klimatavtrycket minskar.
Nu söker vi en senior och affärsdriven Distriktsansvarig Säljare som vill ta ett tydligt ansvar för att utveckla Parmacos marknad i Region Sydväst.
Om rollen
Som Distriktsansvarig Säljare har du ett tydligt affärs- och resultatansvar för att utveckla Parmacos marknad i Region Sydväst. Du ansvarar för att bygga en långsiktigt hållbar affärspipeline, prioritera rätt affärsmöjligheter och skapa tillväxt genom nykundsbearbetning och utveckling av befintliga relationer.
Rollen innebär ett stort eget mandat där du självständigt driver dina affärer framåt genom ofta långa och komplexa försäljningscykler. Med ett entreprenöriellt arbetssätt etablerar du Parmaco som en relevant partner för verksamheter med behov av flexibla lokallösningar och bidrar till att stärka bolagets närvaro och position i regionen.
Tjänsten utgår från Malmö och innebär resor inom Region Sydväst.
Geografiskt ansvar omfattar:
• Skåne
• Halland
• Kronoberg
• Blekinge
• Kalmar
• Västra GötalandPubliceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
• Analysera marknaden och prioritera rätt kundsegment och affärsmöjligheter i distriktet
• Initiera och utveckla nya affärer hos privata och offentliga aktörer med behov av flexibla lokal- och bygglösningar
• Driva rådgivande försäljning genom hela säljprocessen – från första dialog till förhandling och avslut
• Bygga och utveckla långsiktiga relationer med beslutsfattare och nyckelaktörer inom bygg- och fastighetssektorn
• Samverka med affärsutveckling och interna funktioner för att säkerställa rätt lösning och genomförande
• Arbeta strukturerat med CRM och pipeline management för att säkerställa framdrift, prioritering och prognossäkerhet
• Representera Parmaco i relevanta nätverk, kundforum och marknadsaktiviteter
Vem vi söker
Vi söker dig som är en senior och självgående säljare med ett starkt eget driv och en naturlig uthållighet i affärsarbetet. Du är van vid att arbeta med längre försäljningscykler där affärer utvecklas stegvis och där framgång bygger på struktur, prioritering och konsekvent uppföljning.
Du trivs i en roll där du tar ett helhetsansvar för din pipeline, driver processer framåt över tid och bygger förtroende genom affärsförståelse och rådgivande dialog. Du motiveras av att utveckla en marknad och skapa konkreta affärsresultat.
Du har sannolikt en bakgrund inom försäljning eller affärsutveckling kopplat till bygg-, fastighets- eller tekniska lösningar, exempelvis inom modulbyggnation, byggentreprenad, konsultförsäljning inom samhällsbyggnad eller från en kommersiell roll hos fastighetsbolag eller projektutvecklare.
För att lyckas i rollen har du:
• 5–10 års erfarenhet av B2B-försäljning inom bygg, fastighet eller liknande
• Erfarenhet av projekt- eller investeringsrelaterade affärer med längre säljcykler
• God förståelse för byggprojektets aktörer och beslutsprocesser
• Dokumenterad vana av nykundsbearbetning och marknadsutveckling
• Erfarenhet av självständigt distrikts- eller affärsansvar
Erfarenhet av offentlig sektor är meriterande, men rollen har ett tydligt fokus på privat marknad.
Vi erbjuder
• En nyckelroll med stort mandat att utveckla Parmacos affär i en region med tydlig tillväxtpotential
• Ett innovativt och hållbart kunderbjudande i ett bolag med korta beslutsvägar och stark entreprenörsanda
• Konkurrenskraftig ersättning med fast lön, tjänstebil och ett attraktivt bonusupplägg kopplat till prestation
Ansökan och kontakt
I denna rekrytering samarbetar Parmaco AB med Rubino Rekrytering. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Hanne Rubino, +46 739 015 911.
Skicka din ansökan så snart som möjligt, då vi intervjuar löpande.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Parmaco är en föregångare inom dynamisk arkitektur med över 60 års erfarenhet av att designa, tillverka och hyra ut flexibla byggnader som kan anpassas, flyttas och återanvändas för att möta samhällens föränderliga behov. Med verksamhet i Finland, Sverige och Tyskland och över 400 levererade byggnader, från skolor och förskolor till kontor, bostäder, äldreboenden, vårdmiljöer och säkerhetsklassade byggnader, skapar Parmaco dynamiska lösningar som integreras sömlöst i sin omgivning och skapar utrymme för en mer hållbar framtid.
Upptäck potentialen i dynamiska byggnader! www.parmaco.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8174459-2132441". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rubino Rekrytering Aktiebolag
(org.nr 556641-9098), https://jobb.rubino.se
Adelgatan 21 (visa karta
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211 22 MALMÖ Arbetsplats
Rubino Rekrytering Jobbnummer
10023290