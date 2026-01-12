Extrapersonal - Bilvårdare
Kiruna Biluthyrning AB / Servicepersonaljobb / Kiruna
2026-01-12
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kiruna Biluthyrning AB i Kiruna
, Gällivare
eller i hela Sverige
Avis är ett av världens starkaste varumärken, den första Avisbilen hyrdes ut på Detroits flygplats 1946 av grundaren Warren Avis. Idag är Avis verksamt på över
5 000 platser i 165 länder över hela världen med ca. 25 000 anställda.
Avis är ett pålitligt och prisbelönt varumärke med en lång historia av innovation inom biluthyrningsbranschen, och är ett av de världsledande varumärkena när det gäller kundlojalitet, med ett engagemang för verklig bekvämlighet och exceptionell service.
Vår vision är att alltid försöka överträffa våra kunders förväntningar genom att sträva efter att ge det lilla extra, We Try Harder.
Vi söker:
Extrapersonal framförallt till helger men även vid behov under veckodagar.
Tjänsten som bilvårdare innefattar att du skall iordningställa fordon inför uthyrning, förflytta fordon, samt enklare kundhantering.
Biluthyrningsbranschen är en fartfylld bransch som kräver att man trivs i en fartfylld miljö, samtidigt som vi ställer höga krav på kvaliteten i det vi levererar till kunden. Både när det gäller det personliga mötet men även städningen av våra fordon, noggrannhet, effektivitet och ett högt tempo.Publiceringsdatum2026-01-12Dina personliga egenskaper
Serviceinriktad, stresstålig och flexibel.
Förmåga att prioritera och fatta beslut.
Självständig, positiv, pålitlig och entusiastisk.
God samarbetsförmåga.Kvalifikationer
Körkort: B
Svenska - flytande i tal och skrift.
Engelska - flytande i tal och skrift.
Kommunikation med kollegor och kunder är A och O, vi ser därför att du behärskar Svenska och Engelska obehindrat både i tal och skrift.Övrig information
Anställningstyp: Behovsanställning.
Lön: Timlön
Kollektivavtal: Transport, avd. 26 - Biluthyrningsavtalet.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
I den här rekryteringen kommer stor vikt att läggas på personlig lämplighet.
Vi ser fram emot Er ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: jobb@tprab.se Arbetsgivare Kiruna Biluthyrning AB
(org.nr 556601-7694) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
André Edholm andre@tprab.se 073-092 45 07 Jobbnummer
9678907