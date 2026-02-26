Extrakock restaurang mitt i Lund
Hotel Concordia Syd AB / Kockjobb / Lund Visa alla kockjobb i Lund
2026-02-26
Vi söker nu Dig som vill arbeta som extrakock på vår italienska Restaurant La Donna Birgitta på Hotel Concordia mitt i Lund!
Du måste ha arbetat som kock i restaurangkök i minst 2 år, gärna tillagat italiensk mat och à la carte, vara van att arbeta självständigt, gjort inköp/budget samt klara av att hantera många saker samtidigt. Självklart alltid med ett positivt bemötande gentemot alla. Som kock i restaurangen arbetar du tätt med kollegorna i hotellets receptions- och konferensavdelning.
Obs! Du måste kunna prata och skriva flytande svenska och engelska.
Den utannonserade lediga tjänsten gäller varierat av arbetspass mellan tis-lör eftermiddagar/kvällar kl 15-22
Först till kvarn gäller.
Vi kommer endast svara på ansökningar som uppfyller våra ansökningskrav till tjänsten.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: joel@ladonnabirgitta.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extrakock". Arbetsgivare Hotel Concordia Syd AB
(org.nr 556407-8409)
Stålbrogatan 1 (visa karta
)
222 24 LUND Arbetsplats
Restaurant La Donna Birgitta Jobbnummer
9764728