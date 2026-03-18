Extrajobba som aktivitetsledare!
Insamlingsstift Läxhjälpen / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2026-03-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Insamlingsstift Läxhjälpen i Stockholm
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad?
19 916 elever klarade inte grundskolan i Sverige läsåret 2023/2024. Det finns skolor där 7 av 10 elever inte når gymnasiebehörighet. På den ideella Stiftelsen Läxhjälpen bidrar du med din kompetens och ditt engagemang för att få fler elever att uppnå behörighetskraven med självförtroende inför framtiden.
Nu söker vi aktivitetsledare till vårt digitala program!
Vi söker dig som vill göra en konkret samhällsinsats och samtidigt arbeta nära ungdomar. Rollen är en timanställning och innebär att vara en fysisk kontaktpunkt för elever som deltar i vårt digitala läxhjälpsprogram.
Som aktivitetsledare ansvarar du för att planera och leda fysiska träffar med eleverna på deras skola. Träffarna fokuserar på gemenskap, motivation och att hjälpa eleverna komma igång och fortsätta delta i den digitala läxhjälpen. Du fungerar som en viktig länk mellan elevernas vardag i skolan och den digitala verksamheten.
En central del av uppdraget är relationsbyggande. Som aktivitetsledare behöver du kunna skapa en trygg och motiverande miljö där eleverna känner sig sedda, hörda och inspirerade att fortsätta sina studier.
Huvuduppgifter
Genomföra fysiska träffar: Planera och leda månatliga träffar på skolan med fokus på gemenskap, motivation och grupputveckling
Bygga relationer: Skapa en trygg miljö där eleverna känner sig sedda, hörda och motiverade
Stötta eleverna: Hjälpa eleverna att komma igång och delta i den digitala läxhjälpen
Samverka med skolan: Bygga goda relationer med skolans personal, rektorer och lärare
Rapportera och följa upp: Föra enklare anteckningar om träffarna och rapportera till organisationen
Vi söker dig som
* Har erfarenhet av att arbeta med barn eller ungdomar
* Är bra på att skapa relationer och bygga förtroende
* Är trygg i att leda grupper och skapa en inkluderande atmosfär
* Är strukturerad, ansvarstagande och initiativtagande
* Är bekväm med digitala verktyg
* Har möjlighet att ta dig till Matfors och Liden
* Delar Stiftelsen Läxhjälpens värderingar och vision om ett samhälle där alla barn växer upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid
Då arbetet innebär arbete med barn lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister för arbetsgivaren är ett lagstadgat krav för att arbeta med barn och ungdomar.
Tidsåtagande
Tjänsten omfattar cirka 10 timmar per månad per grupp, inklusive planering, genomförande av träffar och kortare rapportering efter varje tillfälle.
Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. I samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner tillhandahålls Läxhjälpsprogrammet från Malmö i söder till Kiruna i norr, i över 100 skolor med resultat som ligger under rikssnittet, och i områden där behovet är som störst. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Insamlingsstift Läxhjälpen
http://laxhjalpen.se Arbetsplats
Stiftelsen Läxhjälpen Kontakt
Dariel Ortega Linares dariel@laxhjalpen.se 076-336 67 41
9804697