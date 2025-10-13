Extrajobb som terminalarbetare Kväll - Torsvik
Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2025-10-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Jönköping
, Nässjö
, Gnosjö
, Falköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Sortering av paket
Pakethantering
Tömma och lasta bilar med paket
Arbetstider Vardagar måndag till fredag 14:00 - 22.00
Vardagar måndag till fredag 17:00 - 22:00
Tjänsten startar med 2 kvällar introduktion i arbetet.
Vi ser att du vill och kan arbeta i genomsnitt 2 gånger i veckan under terminstid och heltid under sommaren. Du bestämmer själv vilka 2 dagar du är tillgänglig för att arbeta. Du lägger dig tillgänglig för arbete veckovis.
KvalifikationerVi söker dig som:
Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Eftersom detta är ett krav för att kunna anställas.
Godkänd gymnasieexamen
Kan arbeta i genomsnitt 2 veckodagar i veckan under terminstid
Ej förekommer i belastningsregistret
Pratar svenska, både i tal & skrift
Din profil
Vi strävar efter mångfald och jämn representation i vårt team och välkomnar ansökningar från alla.
Självständig och strukturerad - Du trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Lugn och stresstålig - Du hanterar många uppgifter samtidigt utan att tappa fokus.
Ansvarstagande - Du ser till att kunderna får det de förväntar sig.
Fysisk rörlighet och styrka - Du ser fram emot ett aktivt arbete.
Lagspelare - Samarbete är nyckeln till framgång.
Förmåner Våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.
Flexibel schemaläggning
Utvecklingsmöjligheter
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
Maja Risberg maja.risberg@jobandtalent.com Jobbnummer
9554241