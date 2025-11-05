Extrajobb som stagehand Norrköping
Hump AB / Budjobb / Norrköping Visa alla budjobb i Norrköping
2025-11-05
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hump AB i Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Örebro
, Västerås
eller i hela Sverige
Vi söker extrapersonal för scenarbete i Norrköping.
Trivs du med att jobba fysiskt och vill ha ett roligt, socialt och omväxlande arbete?
Som Stagehand eller Humpare som det heter i branschen hjälper vi produktioner med diverse uppgifter inför, under och efter ett arrangemang. Vi bygger scener, hjälper till med in/utlast, ljud/ljus, säkerhet m.m
Vi jobbar med alltifrån små teaterproduktioner till stora världsartister.
Humpab grundades i Umeå för 15 år sedan och har de senaste åren växt och finns nu i flera städer.
Vår vision är att kulturen ska vara tillgänglig för alla. Det efterlever vi genom att hjälpa arrangörer med bemanningen kring sina event.
Vi jobbar alltid i team och under handledning så vi lägger stor vikt vid att du ska kunna ta instruktioner och vara en lagspelare.
Att jobba med kultur där vi bygger upp tillfälliga produktioner innebär att jobbet måste vara klart inom en viss tid. Därför är det viktigt att du kan hålla avtalade tider. Jobbet är på timmar efter behov.
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hump AB
(org.nr 556809-5151) Kontakt
Vice VD
David Ålstig david@humpab.se 0702968221 Jobbnummer
