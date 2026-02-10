Extrajobb som städare i Malmö
Astani Wear AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2026-02-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astani Wear AB i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker städare för extrajobb hos vår kund i Malmö. Tjänsten passar dig som söker ett flexibelt arbete vid sidan av studier, annat arbete eller annan sysselsättning.
Som städare ansvarar du för att lokaler och fastigheter hålls rena, trivsamma och välvårdade enligt givna rutiner.Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Städning av kontor, kök, konferensrum och sanitetsutrymmen
Städning av trapphus och gemensamma utrymmen i fastigheter
Dammsugning, moppning och avtorkning av ytor
Tömning av papperskorgar samt påfyllning av förbrukningsmaterial
Rapportering av eventuella avvikelser eller behov av åtgärder i lokalerna
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och pålitlig
Trivs med självständigt arbete
Har öga för detaljer och arbetar strukturerat
Kommunicerar på svenska eller engelskaOm tjänsten
Placeringsort: Malmö
Omfattning: Behovsanställning med flexibla arbetstider (morgon, kväll eller helg)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
9733035