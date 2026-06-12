Kompetensutvecklare till avdelningen Kompetens & hållbart arbetsliv
Lunds Universitet / Personaltjänstemannajobb / Lund Visa alla personaltjänstemannajobb i Lund
2026-06-12
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund
, Malmö
, Höör
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Sektionen HR vid Lunds universitet har ett samlat ansvar för att utveckla, samordna och stödja universitetets HR-processer. Inom sektionen bedrivs ett strategiskt och verksamhetsnära arbete för att säkerställa långsiktig kompetensförsörjning, god arbetsmiljö samt ett professionellt chefs- och medarbetarstöd.
Rollen som Kompetensutvecklare är placerad inom avdelningen Kompetens & hållbart arbetsliv, i kompetensgruppen Kompetensutveckling. Här arbetar vi i ett sammanhang som präglas av samverkan, lärande och utveckling, i nära samarbete med kollegor inom sektionen, internlärare, utbildningsdeltagare och andra relevanta funktioner i verksamheten.
Rollen är central i att utveckla och samordna internutbildningsinsatser som bidrar till Lunds universitets långsiktiga utveckling. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team där vi tillsammans driver utveckling, utmanar arbetssätt och skapar värde genom samverkan.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet Jobba hos oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vi erbjuder en utvecklande roll i en komplex och kunskapsintensiv organisation där lärande och kompetensutveckling är en strategiskt prioriterad fråga.
Hos oss får du:
arbeta i ett kompetent, modigt och engagerat team
bidra till utveckling av universitetets gemensamma förmåga till lärande och kompetensförsörjning
verka i en organisation med höga ambitioner, där samverkan och kunskapsutbyte är centralt
möjlighet att påverka och vidareutveckla arbetssätt, processer och digitala lärandeformer
Du arbetar både strategiskt och operativt med internutbildning och kompetensutveckling vid Lunds universitet.
I rollen ingår bl a att:
utveckla och vidareutveckla internutbildning som en integrerad del av universitetets kompetensförsörjning
samordna insatser och aktiviteter inom internutbildning utifrån övergripande mål
ge pedagogiskt metodstöd och administrativt stöd till internlärare med fokus på både klassrums- och onlineutbildningar
ge processtöd i planering, genomförande och uppföljning av utbildningsinsatser
producera och utveckla digitala utbildningar
arbeta med teknisk support, utveckling och förvaltning av Kompetensportalen (LMS)
omvärldsbevaka utveckling inom lärande, digitalisering och AI
utveckla och samordna nätverk och forum för erfarenhetsutbyte
samverka med olika delar av verksamheten Publiceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
flerårig erfarenhet av process- och metodstöd inom internutbildning
erfarenhet av arbete med digitala lärplattformar (LMS) och digitala verktyg
relevant akademisk utbildning inom pedagogik, kompetensutveckling eller motsvarande
erfarenhet av strategiskt arbete inom kompetensutveckling
erfarenhet av att producera digitala utbildningar och stödja och utveckla internlärare
god förmåga att samverka i komplexa organisationer
förmåga att självständigt planera, driva och följa upp utbildningsinsatser
god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande:
erfarenhet av kompetensutveckling inom offentlig sektor eller universitet/högskola
kunskap om förändringsledning kopplat till lärande
För att lyckas i rollen är du strukturerad, utvecklingsinriktad och har en god förmåga att omsätta behov till praktiska och hållbara lösningar. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och trivs i en roll med många kontaktytor.
Du bidrar aktivt till ett öppet och tillitsbaserat arbetsklimat och har en god samarbetsförmåga. Du är nyfiken, modig i att pröva nya arbetssätt och drivs av att skapa värde genom lärande och utveckling i samverkan.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning 100 procent, med tillträde 1 oktober 2026, eller enligt överenskommelse.
1:a intervjuer planeras att hållas vecka 35.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Sandgatan 5 (visa karta
)
223 50 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
SEKO: Seko Civil sekocivil@seko.lu.se 046-2229366 Jobbnummer
9960982