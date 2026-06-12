Team Leader sökes till Kronans Apotek Enköping
Kronans Apotek AB / Chefsjobb / Enköping Visa alla chefsjobb i Enköping
2026-06-12
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Välkommen till vår värld! 👑 Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra! 🌍🧡🚀Är du en engagerad ledare som brinner för att motivera människor och skapa resultat? Vi söker nu en Team Leader som vill ta ansvar för att leda, stötta och utveckla vårt team.
Din roll som Teamleader för Kronans Apotek
Som Team Leader har du en central roll i verksamheten där du ansvarar för den dagliga driften och säkerställer att teamet når uppsatta mål. Du fungerar som en inspirerande ledare som skapar engagemang, främjar samarbete och bidrar till en positiv arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet inom teamet.
Coacha och utveckla medarbetare för att nå sin fulla potential.
Säkerställa att kvalitets- och produktivitetsmål uppnås.
Följa upp resultat och rapportera till närmaste chef.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av ledarskap eller teamansvar.
Är kommunikativ, lyhörd och lösningsorienterad.
Har god förmåga att motivera och engagera andra.
Är strukturerad och trivs med att arbeta mot tydliga mål.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Har god datorvana och erfarenhet av administrativa system.
Vi erbjuder
En utvecklande roll med stort eget ansvar.
Möjlighet att påverka och bidra till verksamhetens framgång.
Ett engagerat team och en positiv arbetsmiljö.Så ansöker du
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan! 😊
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa – valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! 🚀 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048)
749 47 ENKÖPING Jobbnummer
9960978