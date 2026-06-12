Timrå kommun Verksamhetschef Socialförvaltningen -Vuxenområdet
Experis AB / Chefsjobb / Timrå Visa alla chefsjobb i Timrå
2026-06-12
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eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra verklig skillnad? I den här rollen får du möjlighet att påverka människors vardag, leda en viktig verksamhet och tillsammans med andra utveckla framtidens socialtjänst i Timrå. Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för Vuxenområdet och som drivs av att skapa kvalitet, utveckling och resultat för dem vi finns till för. Här arbetar du nära både verksamhet och ledning, i en organisation där dina idéer och ditt ledarskap gör skillnad.
Om uppdraget
Som verksamhetschef för Vuxenområdet har du ett brett och betydelsefullt ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du leder genom dina enhetschefer och är en viktig del i att skapa riktning, struktur och engagemang i hela organisationen.
Verksamheten är organiserad i två delar med fem underställda enhetschefer.
Vuxenstöd (skadligt bruk/beroende, våld i nära relation, socialpsykiatri, bostadssociala frågor)
Hållbar försörjning (ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning, arbetsmarknad, integration, KAA, daglig sysselsättning)
I ditt uppdrag kommer du bland annat att:
Leda och utveckla verksamheten utifrån politiska mål och lagstiftning
Säkerställa att arbetet håller hög kvalitet och skapar hållbara resultat
Driva utveckling av arbetssätt och organisation - med fokus på det som gör mest nytta
Skapa goda förutsättningar för medarbetare att trivas, växa och lyckas i sina uppdrag
Bygga och stärka samverkan, både inom kommunen och med externa aktörer
Du rapporterar till förvaltningschefen och ingår i Socialförvaltningens ledningsgrupp, där ni tillsammans arbetar för helheten. Hos oss får du ett uppdrag där ditt bidrag gör verklig skillnad för människor. Vi är en kommun med korta beslutsvägar, nära samarbeten och en stark vilja att utvecklas. Här finns utrymme för både nytänkande och långsiktighet.
Du får:
ett brett, utvecklande uppdrag med stort mandat
möjlighet att påverka både arbetssätt och framtida inriktning
arbeta i en organisation där relationer, samverkan och tillit är centrala
vara med och utveckla välfärden för Timrås invånarePubliceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
Vi söker dig med:
Socionomexamen eller annan relevant akademisk utbildning inom socialt arbete
Flerårig erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet på både strategisk och operativ nivå
Goda kunskaper i lagstiftningen som styr socialtjänstens arbete
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift och vana av att arbeta med Office-paketet.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att leda genom andra chefer och det är önskvärt om du har kunskap och erfarenhet av de berörda områdena.
Vem är du?
Du är en trygg, kommunikativ och tydlig ledare som skapar förtroende. Du driver utvecklingsarbete och har förmågan att få människor med dig genom att engagera och involvera. Du har ett helhetsperspektiv och kan prioritera i en mångfacetterad vardag samtidigt är du strukturerad och beslutsför, med en tydlig riktning i ditt arbete. Hos dig finns både driv och omtanke - och en vilja att göra skillnad tillsammans med andra.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Anställningsformen är tillsvidareanställning, heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar arbetstid i förtroende och det finns möjlighet till distansarbete och semesterväxling. Friskvårdsbidrag. Timrå kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Ansöka och kontakt
Du söker tjänsten via jeffersonwells.se där du laddar upp CV och personligt brev. Om du har frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult AnnaKarin Bergqvist via mail: annakarin.bergqvist@jeffersonwells.se
eller mobil 070 -377 20 63.
Fackliga kontakter: Akademikerförbundet SSR: Malin Olsson telefon, 060-16 33 99.
Vision: Camilla Forsell, telefon 060-16 31 54.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Esplanden 6, Sundsvall (visa karta
)
852 32 TIMRÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvall Kontakt
Contact
AnnaKarin Bergqvist annakarin.bergqvist@jeffersonwells.se Jobbnummer
9960980