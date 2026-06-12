Undersköterska till Hemtjänsten i Bjärke
Alingsås kommun, Hemtjänst Bjärke / Undersköterskejobb / Alingsås Visa alla undersköterskejobb i Alingsås
2026-06-12
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Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
På vård- och omsorgsförvaltningen är vi idag cirka 1400 medarbetare som med vår samlade kunskap och yrkesvana ger alingsåsarna omsorg och sjukvård i hemmet eller på våra boenden. Vi möter våra brukare, anhöriga och kollegor med öppenhet, engagemang och respekt och tillsammans arbetar vi för att skapa en god arbetsplats för alla.
Bjärke hemtjänst täcker ett stort upptagningsområde och består av två grupper som samarbetar. Vi utgår ifrån nybyggda lokaler i centrala Sollebrunn. Vårt upptagningsområde är centrala Sollebrunn, Gräfsnäs/Långared, Magra/Mellby. I centrala Sollebrunn använder vi framförallt cykel som transportmedel och i Gräfsnäs/Långared och Magra/Mellby kör vi bil.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
• Kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
• Arbetsskor
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som undersköterska kommer du att arbeta självständigt men även samarbeta med dina kollegor i ditt arbetslag och vid behov i närliggande arbetslag för att nå verksamhetens mål. Du kommer att arbeta utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och utföra delegerade uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Arbetsuppgifterna varierar utifrån omsorgstagarens behov. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, service och social samvaro men även dokumentation, planering, hälso- och sjukvårdsuppgifter och utvecklingsarbeten. Arbetet utförs i omsorgstagarnas hem, och vi cyklar eller kör bil mellan besöken.
Som undersköterska behöver du vara flexibel och ansvarstagande, då arbetsdagarna kan innehålla allt från larmhantering, läkemedelshantering enligt ordination och daglig vård och omsorg till uppdrag som fast omsorgskontakt. Tillsammans med dina kollegor har du en viktig roll i att skapa trygghet, delaktighet och god livskvalitet för omsorgstagarna.
Du har även ett utökat ansvar som fast omsorgskontakt för ett begränsat antal omsorgstagare. I uppdraget har du ett tydligt ansvar för samordning och kontinuitet i kontakten med omsorgstagaren. Du är ofta den första personen som möter omsorgstagaren efter ett beviljat beslut och ansvarar för välkomstsamtal, upprättande och uppföljning av genomförandeplaner. Du samverkar med anhöriga och andra professioner samt dokumenterar enligt gällande lagstiftning i verksamhetssystemet.
Mycket har även hänt inom digitalisering för hemtjänsten de senaste åren och vi arbetar övervägande genom våra arbetsmobiler. I mobilen ser personalen sitt dagliga schema, de kan signera läkemedel samt dokumentera viktiga händelser i vårt journalsystem.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska, med skyddad yrkestitel
• Är väl förtrogen med digitala plattformar, att följa arbetsplatsens handlingsplaner, policys och riktlinjer samt socialtjänstlagens paragraf SoL §1:1
• Innehar B-körkort
Meriterande:
• påbyggnadsutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
• erfarenhet av arbete inom äldreomsorg med demens eller psykogeriatrisk inriktning
• erfarenhet av andra relevanta uppdrag eller ombudsroller som undersköterska
Vi tror att du är en person som tycker om att utveckla vår verksamhet tillsammans med oss. Att göra de vanliga uppgifterna på ett annat sätt, att tänka nytt och utanför boxen men ändock inom ramen för gällande lagstiftning.
Du är trygg och agerar ansvarsfullt och självständigt med ett tydligt brukarfokus. För dig är det viktigt att ge ett gott bemötande gentemot dem du möter, du trivs med att skapa nya och goda relationer och har en god samarbetsförmåga.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse .
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vill ej ha kontakt med försäljare eller rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330586". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
(org.nr 212000-1553)
441 81 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alingsås kommun, Hemtjänst Bjärke Kontakt
Enhetschef
Eva Emanuelsson eva.emanuelsson@alingsas.se 0322 616967 Jobbnummer
9960983