Extrajobb som packare
2025-10-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Om tjänsten
Vi söker nu en medarbetare till vår kund i Landvetter. Arbetet kommer huvudsakligen att innebära att packa diverse varor och vi söker dig som är noggrann och har ett kvalitets tänk. Kunden söker dig med en annan huvudsaklig sysselsättning och som kan börja omgående. Arbetstiderna är förlagda måndagar och tisdagar, kl 06:45-15:45.
Arbetsuppgifter
Arbetet innebär:
Packa varor
Truckkörning
Profil & bakgrund
Som sökande ser vi att du är detaljorienterad och har inga problem att arbeta fysiskt eller med tempo. För att kvalificera för denna tjänst krävs det att du har en annan huvudsaklig sysselsättning, som studier eller deltidsarbete. För att vara aktuell för tjänsten krävs det också att du innehar goda kunskaper i svenska, både i tal och i skriv.
Övriga krav:
Truckkort A1-A4, B1-B4
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda.
