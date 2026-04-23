Extrajobb som ekonomiassistent
2026-04-23
Publiceringsdatum2026-04-23Om företaget
Youth 2030 Movement är en ideell förening som grundades 2019 och arbetar för att stärka ungas inflytande i demokratin. Vi är idag runt 25 medarbetare och har verksamhet i hela Sverige utgående från sex kontor utspridda i landet. Till vårt kontor i Stockholm söker vi nu en ekonomiassistent för att stötta upp vår ekonomifunktion.
Om rollen
Du blir en del av vårt team och stöttar i det löpande ekonomiarbetet. Rollen passar dig som studerar ekonomi och vill börja arbeta praktiskt med redovisning. Du kommer att arbeta nära vår ekonomiskt ansvarige som ger upplärning och stöd i arbetsuppgifterna.
Exempel på arbetsuppgifter
Leverantörsreskontra och betalningar
Löpande bokföring och kostnadsfördelningar
Utläggshantering i Mynt
Avstämning av banktransaktioner
Uppdatering av projektbudgetar
Administrativt stöd vid behov
På sikt finns möjlighet att växa in i mer kvalificerade uppgifter, som månadsavstämningar och projektekonomi.
Vi söker dig som
Studerar ekonomi (år 2 eller 3)
Är noggrann, strukturerad och gillar att lösa problem
Har god analytisk förmåga
Har god kommunikations- och samarbetsförmåga
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter
Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Omfattning och villkor
Timanställning vid behov, cirka 4 timmar per vecka.
Vi har kollektivavtal med Fremia och erbjuder lön och villkor enligt kollektivavtal
Arbete sker på plats på vårt kontor på Södermalm i Stockholm (möjlighet till visst distansarbete på sikt)
Start enligt överenskommelse
Skicka in ditt CV, svara på våra kvalificeringsfrågor och varför du är intresserad av rollen.
Sista ansökningsdag 5 maj! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
9872984