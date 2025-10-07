Extrajobb på lager i Gävle!
Astani Wear AB / Lagerjobb / Gävle Visa alla lagerjobb i Gävle
2025-10-07
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astani Wear AB i Gävle
, Uppsala
, Västerås
, Upplands Väsby
, Stockholm
eller i hela Sverige
Letar du efter ett aktivt och flexibelt extrajobb där du får vara röra på kroppen och ta eget ansvar? Vi söker en driven och organiserad person till vår kunds lager i Gävle. Perfekt för dig som pluggar, jobbar deltid eller bara vill ha ett jobb vid sidan av.Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Plocka och packa ordrar
Ta emot leveranser och returer
Hålla ordning och reda på lagret
Jobba i kundens lagersystem så det hålls uppdaterat
Vem söker vi?
Du gillar fysiskt arbete, tar eget ansvar och trivs när det händer saker. Vi lägger störst vikt på din personlighet och engagemang.
Om jobbet
Plats: Gävle
Omfattning: Behovsanställning, flexibla tider (dagtid/kväll/helg)
Start: Så snart som möjligt
Låter detta som det perfekta extrajobbet för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar och tillsätter löpande!
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
9544471