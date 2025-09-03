Extrajobb på brevterminal
Onepartnergroup Väst AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-09-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartnergroup Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du student eller jobbar deltid och vill dryga ut kassan? Har du möjlighet att arbeta extra? Då har vi jobbet för dig!
Extrajobb för studenter - Sortering av brev och paket
Är du student, minst 18 år och vill dryga ut kassan vid sidan av dina studier? Vi söker nu engagerade medarbetare till ett uppdrag hos vår kund - en central del i att säkerställa att brev och paket når sina mottagare i tid. Uppstart omgående! Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att försändelser sorteras och hamnar rätt i kedjan. Arbetet sker både manuellt och med hjälp av terminalens sorteringsmaskiner, vilket innebär att du även kommer att hantera tekniska system. Arbetet är fysiskt och innebär att du är i rörelse under hela passet, ibland med tyngre moment. Tempot är högt, vilket gör att du behöver kunna arbeta målinriktat och noggrant även under tidspress.
Vi söker dig som är
Student och minst 18 år
Noggrann, ansvarsfull och strukturerad
Samarbetsvillig och trivs med att arbeta i team
Tillgänglig minst två - tre pass per vecka
Flexibel och bekväm med fysiskt arbete
Arbetstider
Kväll: 17:30 - 21:00
Natt: 00:30 - 05:30 Kvalifikationer
Du studerar på heltid eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Vi erbjuder flexibel lön
När du arbetar hos oss behöver du inte längre vänta på lönen. Vi erbjuder lön on-demand genom Cappy som ger dig full kontroll över din lön. I Cappy-appen kan du följa din lön dagligen och ta ut en del av din intjänade lön när du vill och behöver det. Mer flexibilitet och mindre oro. Välkommen till en ny medarbetarupplevelse.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan endast via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Simon Rabaa simon.rabaa@onepartnergroup.se Jobbnummer
9490337