Extrajobb: Lunch-Servitris/servitör

Oskar, Filip o Mattias AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-09-12


Visa alla servitörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Oskar, Filip o Mattias AB i Stockholm

Vi söker just nu dig som vill arbeta extra i servisen på vardagar mellan 10:30-14:00. Det finns även pass på helgkvällar, men framförallt är det viktigt att du är tillgänglig dagtid. Tjänsten innebär deltid, det är därför viktigt att du har annan sysselsättning också exempelvis studier. Det är även viktigt att du är flexibel och kan rycka in vid kort varsel vid behov.
Vi söker dig som är extrovert, serviceinriktad samt har gästen i fokus. Du skall vara ansvarsfull, positiv, social och kunna arbeta i ett högt tempo som ett team med kollegorna. Du är oblyg och inte rädd för att hugga i. Vi är ett tajt gäng som har mycket kul ihop.
Känner du att det stämmer in på dig är du välkommen att maila in cv och berätta lite om dig själv och vad du gör i dagsläget.
Sedvanliga arbetsuppgifter inom servering, kassa, bar och disk förekommer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: work@birdsthlm.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis Extra".

Arbetsgivare
Oskar, Filip o Mattias AB (org.nr 559003-8757), http://www.birdsthlm.se
Regeringsgatan 89 (visa karta)
111 39  STOCKHOLM

Arbetsplats
Bird

Jobbnummer
9506091

Prenumerera på jobb från Oskar, Filip o Mattias AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Oskar, Filip o Mattias AB: