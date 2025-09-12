Extrajobb: Lunch-Servitris/servitör
Vi söker just nu dig som vill arbeta extra i servisen på vardagar mellan 10:30-14:00. Det finns även pass på helgkvällar, men framförallt är det viktigt att du är tillgänglig dagtid. Tjänsten innebär deltid, det är därför viktigt att du har annan sysselsättning också exempelvis studier. Det är även viktigt att du är flexibel och kan rycka in vid kort varsel vid behov.
Vi söker dig som är extrovert, serviceinriktad samt har gästen i fokus. Du skall vara ansvarsfull, positiv, social och kunna arbeta i ett högt tempo som ett team med kollegorna. Du är oblyg och inte rädd för att hugga i. Vi är ett tajt gäng som har mycket kul ihop.
Känner du att det stämmer in på dig är du välkommen att maila in cv och berätta lite om dig själv och vad du gör i dagsläget.
Sedvanliga arbetsuppgifter inom servering, kassa, bar och disk förekommer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: work@birdsthlm.se Arbetsgivarens referens
