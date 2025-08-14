Extrajobb hos stor E-handelskund i Borås
Tranpenad AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2025-08-14
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tranpenad AB i Borås
, Ulricehamn
, Alingsås
, Härryda
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du student eller har ett deltidsjobb och drivs av att jobba med omväxlande arbetsuppgifter? Vill du dessutom dryga ut din inkomst och få arbetslivserfarenhet på köpet? Då tycker vi du ska läsa vidare! Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Vi söker studenter och personer med 50% annan sysselsättning som vill jobba extra inom lager vid sidan av sina studier eller jobb till stor kund i Borås. Vi har stort behov under hösten och söker dig som är villig att jobba i högt tempo med varierande uppgifter.
Arbetsuppgifter Orderplock och pack
Returhantering
Truckkörning
Om dig som söker
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och tror att man kommer långt med rätt inställning! Du ska vara tillgänglig för jobb cirka 1-3 dagar i veckan, och förstår vikten av att passa tider. Du gillar att arbeta i högt tempo och har inga problem att hugga i!
Krav Du måste ha fyllt 18 år
Att du är studerande eller har ett deltidsjobb på minst 50 %
Kunna föra dig på svenska i tal och skrift
Meriterande Körkort B
Tidigare erfarenhet av arbete inom lager
Truckkort A+B
Eftersom du kan bli bokad på arbetspass med kort varsel är det till stor fördel om du är flexibel med dina tider.
Vad vi kan erbjuda digTranpenad hjälper dig forma din framtid! Som Tranpenadare är du en viktig del av vår bemanningsstyrka och får en anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag och en generös rabatt hos gymkedjorna Nordic Wellness, SATS och Fitness24Seven!
Om Tranpenad GroupSedan 1999 har vi på Tranpenad arbetat för att få företag och människor att växa. Idag är vi en av Sveriges största aktörer inom vårt segment, med 2 500 medarbetare och kontor i Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Borås, Trollhättan, Jönköping och Helsingborg. Genom att vara personliga, kompetenta och ansvarstagande i allt vi gör - och ha roligt medan vi gör det - blir vi det personliga bemanningsföretaget som alla pratar om. Tranpenad är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och anslutet till Kompetensföretagen via Almega. Sedan 2022 är matchningsbolaget Eyes4work en del av Tranpenad Group. Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning och matchning är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Eyes4work finns idag på ett 60-tal orter i landet och varje dag går 8 deltagare vidare till ett nytt jobb eller en utbildning.
AnsökanSkicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Tranpenads värdegrund.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö och därför har vi nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys efterlevs kan det förekomma alkohol- och drogtester, innan och under anställning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tranpenad AB
(org.nr 556597-0364), http://tranpenad.se Arbetsplats
Tranpenad Jobbnummer
9459267