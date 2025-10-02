Extrajobb för studenter - bartenders i Stockholm
2025-10-02
Bemanningshjälpen Stockholm AB kommer inom kort erbjuda extrajobb för studenter som vill arbeta som bartenders på restauranger, barer, hotell och event i Stockholm.
Vi kvalitetssäkrar alla våra konsulter, eftersom vi lämnar kundnöjdsgaranti till våra kunder. Därför är det ett krav att du har tidigare erfarenhet av yrket.
Detta är en intresseanmälan - vi sparar din profil i vår kandidatbank och kontaktar dig när passande uppdrag dyker upp.
Krav:
• Du är student och har tidigare arbetat som bartender.
* Du kommer behöva visa upp ett studieintyg som bekräftar att du studerar.
* Du behärskar svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
• Utbildning inom bar, service eller hotell (exempelvis bartenderskola), men inget krav.
Vi söker dig som:
• Är serviceinriktad, social och har lätt för att bemöta gäster.
* Är stresstålig, noggrann och trivs i ett högt tempo.
* Har en positiv inställning och gillar att arbeta både självständigt och i team.
Arbetsuppgifter kan vara:
• Drinkblandning och servering i bar eller på event.
* Gästbemötande och rekommendationer av dryck.
* Kassahantering och barförberedelser.
* Bararbete vid nattklubb, konferens, bröllop eller företagsevent.
Skicka CV, kort presentation och en bild på dig själv.
Enklast är att du går in på vår hemsida www.bemanningshjalpen.se
och skickar en intresseanmälan under fliken Arbetssökande.
Vi återkommer så snart som möjligt med en bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. Därefter bokar vi in en intervju med dig innan du blir aktuell för uppdrag.
Observera: Referenser lämnar du först efter att vi har intervjuat dig. I steg 2 behöver vi kvalitetssäkra din arbetserfarenhet och då ringer vi dina referenser.
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Bartender".
(org.nr 559494-1428)
Poseidons Gränd 11
136 46 HANDEN
)
