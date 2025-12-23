Extrajobb brevbärare Göteborg
2025-12-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%? Gillar du att arbeta utomhus och trivs i ett aktivt arbete? Om så är fallet, då har vi tjänsten för dig!
Nu söker vi en ny stjärna till vår kund inom logistik- och transport som vill jobba som brevbärare i Göteborg. Uppdraget är på deltid och arbetsuppgifterna innebär främst utdelning och sortering av post och reklam till privatpersoner. Du färdas med bil eller cykel och det är därför ett krav att ha B-körkort. För att trivas i tjänsten ser vi även att du har god fysik, tycker om att vara utomhus och att du är duktig på att ta eget ansvar.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
• Sortering av post
• Utdelning av brev, reklam samt tidningar med hjälp av bil och/eller cykel
Tjänsten är på deltid och arbetet är förlagt måndag-fredag under dagtid. Vi ser gärna att du är tillgänglig för att arbeta minst 2-3 tillfällen i veckan. Du utgår från vår kunds terminal i Göteborg. Under din anställning är du anställd via StudentConsulting men arbetar som konsult på uppdrag hos vår kund.
Tillträde i tjänsten är med start omgående.
DETTA SÖKER VI
Som person är du ansvarsfull, noggrann och lösningsorienterad. Du arbetar effektivt och har hög arbetskapacitet. Du är en person som trivs i ett fartfyllt arbete och har god förmåga att strukturera ditt arbete.
Krav för tjänsten är följande:
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Innehar B-körkort och god körvana
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Har god fysik då arbetet är fysiskt krävande i perioder
Det är meriterande om du arbetat med liknande uppgifter tidigare. Om du blir aktuell för tjänsten kommer de första dagarna bestå av betald upplärning.
Sök gärna tjänsten redan idag då vi stänger annonsen så snart vi hittat rätt person. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
