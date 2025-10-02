Extrajobb
Uniflex AB / Montörsjobb / Nässjö Visa alla montörsjobb i Nässjö
2025-10-02
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Nässjö
, Eksjö
, Sävsjö
, Jönköping
, Vetlanda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
Vi söker nu flera engagerade medarbetare för extrajobb på Uniflex i Nässjö. Som en del av vårt team kommer du att få möjlighet att arbeta inom tillverkning/produktion på deltid och på visstid.
I rollen som medarbetare på Uniflex kommer dina arbetsuppgifter främst att innefatta arbete inom tillverkning och produktion. Det är meriterande om du har ett truckkort, samt även körkort och tillgång till bil. Det är viktigt att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, då detta är ett extrajobb.
Om du trivs med att arbeta i en produktionsmiljö, är noggrann och pålitlig samt har förmågan att arbeta både självständigt och i team, kan detta vara rätt roll för dig. Välkommen att söka och bli en del av Uniflex-teamet i Nässjö!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som Extrajobb hos Uniflex i Nässjö kommer dina arbetsuppgifter i huvudsak att innefatta arbete inom tillverkning och produktion. Du kommer att vara en del av ett team som ansvarar för olika uppgifter inom produktionsprocessen. Det kan innebära att arbeta med montering, packning, eller andra moment i tillverkningsprocessen. Du förväntas följa arbetsinstruktioner noggrant och säkerställa att arbetsuppgifterna utförs effektivt och med hög kvalitet.
Ditt arbete kan variera beroende på behoven i produktionen, vilket kan innebära att du behöver vara flexibel och kunna anpassa dig till olika arbetsuppgifter. Det är viktigt att du är noggrann och har ett öga för detaljer för att säkerställa att produkterna blir korrekt tillverkade. Du förväntas även följa givna säkerhetsrutiner och arbeta på ett säkert sätt för att bidra till en trygg arbetsmiljö för alla på arbetsplatsen.
Vem är du?
Du är en pålitlig och ansvarstagande person som trivs med fysiskt arbete och att vara en del av ett team. Du är flexibel och har inga problem med att arbeta varierande arbetstider. Att följa arbetsinstruktioner noggrant och arbeta effektivt är något som faller dig naturligt. Du är även noggrann och har öga för detaljer för att säkerställa att arbetsuppgifterna utförs korrekt och kvalitetssäkrat.
Du är en person som trivs med att ha ett högt tempo och kan hantera stressiga situationer på ett lugnt och professionellt sätt. Kommunikation är något du värdesätter och du är bra på att samarbeta med dina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Erfarenhet av liknande arbete inom tillverkning/produktion är meriterande men inte ett krav, då fullständig utbildning kommer att erbjudas. Du är även beredd att ta dig an nya utmaningar och vill vara en del av Uniflexs team i Nässjö.
Om verksamheten
Uniflex är ett företag som erbjuder extrajobb inom tillverkning och produktion i Nässjö. Vi ser gärna att du har truckkort, samt att du även har tillgång till bil och körkort. För att vara aktuell för detta jobb måste du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Som en del av Uniflex kommer du att få möjligheten att arbeta inom en spännande och dynamisk arbetsmiljö. Vi värdesätter engagemang, pålitlighet och effektivitet hos våra medarbetare. Vi strävar efter att skapa en positiv arbetskultur där alla kan trivas och utvecklas.
Om du är redo att ta dig an nya utmaningar och vill vara en del av vårt team, så är Uniflex platsen för dig. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och hjälpa dig att växa och utvecklas i din karriär. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67823". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Jobbnummer
9537475